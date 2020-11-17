Kazakh American Association требует не выдвигать новый фильм Саши Барона Коэна о Борате на престижные кинопремии из-за того, что он якобы оскорбляет казахов.

Об этом сообщает издание Variety.

Kazakh American Association, некоммерческая организация, которая базируется в Вирджинии и занимается “сохранением и продвижением” казахского наследия и культуры в США, написала петицию к организаторам престижных кинопремий “Оскар”, “Золотой глобус” и наград Американской гильдии режиссеров и Британской академии киноискусств.

Ассоциация требует не выдвигать новый фильм Саши Барона Коэна о казахстанском журналисте Борат Сагдиеве — “Следующий фильм о Борате: передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славным народом Казахстана” на кинопремии, поскольку он якобы расистски изображает казахов.

В письме отмечается, что фильм полон расизма, этнических стереотипов, культурной апроприации, ксенофобии и содержит вайтвошинг (когда представителей этнических меньшинств играют белые актеры).

“Казахстанская община во всем мире недостаточно представлена ​​и уязвима. Наша нация все еще оправляется от гнетущего колониального прошлого, поэтому у нас нет значительного представительства в СМИ. Саша Барон Коэн понимает этот факт и эксплуатирует Казахстан, похищая нашу этническую идентичность, отбеливая нас, изображая нас восточноевропейцами”, — считают в Ассоциации.

В ассоциации возмущаются и тем, что Коэн якобы использует казахскую культуру и традиции, чтобы изобразить казахов как “женоненавистников, инцестуалов, антисемитов и варваров”.

Кроме того, Kazakh American Association заявляет о “бесчисленных” случаях издевательств над казахстанцами из-за фильмов о “Борате”, и даже о случаях преследования и сексуальных и физических домогательств.

Между тем государственная туристическая кампания Казахстана сделала крылатую фразу из “Борат” “Very nice!” своим новым слоганом.