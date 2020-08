Об этом сообщают #Буквы.

“Совиный Дом” — это американский фэнтезийный анимационный телесериал от Disney Television Animation. Первая серия вышла на Disney Channel 10 января текущего года. При этом в ноябре 2019 года, еще за несколько месяцев до премьеры, он был продлен на второй сезон.

Сериал рассказывает о 14-летней американке доминиканского происхождения по имени Лус. Это уверенная в себе девочка-подросток, которая случайно натыкается на портал в волшебный мир, попав в который она находит друзей — ведьму-бунтарку Иду и очаровательного маленького воина Короля. Несмотря на то, что у Лус нет волшебных способностей, она мечтает стать ведьмой и учится в “Школе Магов”.

Как отмечает издание Deadline, в течение первых серий Лус проявляла интерес к мужским персонажам, но потом начала сближаться с девушкой по имени Эмити.

В эпизоде ​​”Забраться в голову Уиллоу”, который вышел 8 августа, показано, как Эмити хотела попросить Лус пойти с ней на выпускной вечер. В кульминации эпизода Лус и Эмити танцуют вместе, произнося заклинания, чтобы победить демона.

После выхода этой серии автор сериала Данная Террас подтвердила, что Лус бисексуальна. Террас рассказала, что сама считает себя бисексуальной и хотела рассказать о своем опыте в мультфильме.

Также Террас рассказала, что сначала компания запретила ей изображать в мультфильме любые гомо- или бисексуальные отношения. Но впоследствии Disney дала согласие на это, за что Террас выразила слова благодарности.

I'm bi! I want to write a bi character, dammit! Luckily my stubbornness paid off and now I am VERY supported by current Disney leadership. (Thank you @NashRiskin and team!) Not to mention the amazingness of this crew.

— Dana Terrace (@DanaTerrace) August 9, 2020