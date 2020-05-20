Видео опубликовано на канале проекта DAVID LYNCH THEATER.
Как сообщалось ранее, 11 мая 74-летний американский режиссер Дэвид Линч появился в Сети со странным видео, в котором рассказал о погоде в Лос-Анджелесе. С тех пор режиссер публиковал на своем новом канале исключительно ролики о погоде.
Теперь же Линч решил поделиться с подписчиками своим короткометражным фильмом “Fire”, который ранее демонстрировался исключительно на выставках и бьеннале.
Музыку для фильма написал польский композитор Марек Жебровский, исполнил — Струнный квартет Пендерецкого.
- В 2019 году совет управляющих Американской академии киноискусств принял решение наградить известного кинорежиссера Дэвида Линча почетной премией “Оскар” за выдающийся вклад в кинематограф (Academy Honorary Award).