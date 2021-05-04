Про це повідомляє TMZ.
27-річного співака вже звинувачували в культурній апропріації через дреди. Однак, він не збирається відступати.
Джастіна помітили в Західному Голлівуді, коли він ішов до модного ресторану Craig’s на побачення зі своєю дружиною.
Цього разу він зібрав дреди та зав’язав на голові бандану.
Фанати співака порівняли нову зачіску Джастіна з пташиним гніздом.
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- Відомий американський співак Джастін Бібер разом зі своєю дружиною Хейлі та духовним наставником відвідав каліфорнійську в’язницю.