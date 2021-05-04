Про це повідомляє TMZ.

27-річного співака вже звинувачували в культурній апропріації через дреди. Однак, він не збирається відступати.

Джастіна помітили в Західному Голлівуді, коли він ішов до модного ресторану Craig’s на побачення зі своєю дружиною.

Цього разу він зібрав дреди та зав’язав на голові бандану.

Фанати співака порівняли нову зачіску Джастіна з  пташиним гніздом.

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Публикация от Justin Bieber (@justinbieber)

 

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Публикация от Justin Bieber (@justinbieber)