Американський виконавець Джастін Бібер вкотре змінив зачіску: він зібрав дреди банданою та пішов на побачення з дружиною Гейлі.

Про це повідомляє TMZ.

27-річного співака вже звинувачували в культурній апропріації через дреди. Однак, він не збирається відступати.

Джастіна помітили в Західному Голлівуді, коли він ішов до модного ресторану Craig’s на побачення зі своєю дружиною.

Цього разу він зібрав дреди та зав’язав на голові бандану.

Фанати співака порівняли нову зачіску Джастіна з пташиним гніздом.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Justin Bieber (@justinbieber)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Justin Bieber (@justinbieber)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Justin Bieber (@justinbieber)