Об этом пишет Collider.

Ранее на главную роль был выбран Леонардо Ди Каприо, но теперь обладателю “Оскара” достанется второстепенная роль.

Картина будет основана на одноименной книге Дэвида Грамма. Сценарий напишет Эрик Рот.

Действие фильма расскажет об индейском племени осейджи, проживающем в штате Оклахома. По сюжету индейцы обнаруживают запасы нефти под землей и хорошо зарабатывают на ее продаже. После того, как в 1921 году Конгресс выпускает постановление, по которому каждый человек, имеющий хотя бы половину индейской крови, должен иметь белого финансового представителя, бизнес аборигенов оказывается под угрозой. А на земле индейцев происходят убийства, которые берется расследовать ФБР.

Племонс сыграет агента ФБР Тома Уайта, расследующего серию жестоких убийств.

ДиКаприо теперь будет играть племянника Роберта Де Ниро, который в свою очередь, сыграет владельца ранчо, а Лили Гладстон исполнит роль жены персонажа ДиКаприо.