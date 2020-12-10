В начале 2021 года голливудские актеры Джонни Депп и Эмбер Херд встретятся в суде. На судебном заседании планируют рассмотреть скандальное эссе Херд для The Washington Post, в котором она рассказала о домашнем насилии.

Об этом сообщает издание Vulture.

Отмечается, что бывшая Деппа имеет доказательства его супружеских измен с известными актрисами. В частности, речь идет об Анджелине Джоли, Кире Найтли, Марион Котияр и других знаменитостях.

Эти факты могут стать причиной грандиозного голливудского скандала. Очевидно, что звезд пригласят в суд, но они откажутся от показаний. Это значительно усложнит положение Деппа.

Адвокаты Херд намерены доказать, что регулярные измены Деппа разрушили ее психику.

Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились на съёмках фильма “Ромовый дневник”. Об их отношениях стало известно в 2012 году.

В 2015 актеры поженились, но вскоре развелись. В мае 2016 Эмбер Херд подала на развод. Через несколько дней стало известно, что Деппу запрещено приближаться к актрисе на расстояние менее 30 метров.