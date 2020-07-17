Американский бизнесмен, основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск впервые вошел в первую десятку рейтинга миллиардеров Forbes. Он на девятой позиции.

Рейтинг обновляется в реальном времени.

Маск занял девятую позицию, так как его состояние увеличилось на $1 млрд, до $70,8 млрд.

15 июля, при закрытии торгов на бирже Nasdaq, стоимость одной акции Tesla составила $1546. То есть был зафиксирован рост почти на 2%.

В целом, стоимость акций этой компании выросла больше, чем в четыре раза за год.

Стоит отметить, что в рейтинге Bloomberg Billionaires Index Маск обошел Уоррена Баффетта.