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Маск занял девятую позицию, так как его состояние увеличилось на $1 млрд, до $70,8 млрд.

15 июля, при закрытии торгов на бирже Nasdaq, стоимость одной акции Tesla составила $1546. То есть был зафиксирован рост почти на 2%.

В целом, стоимость акций этой компании выросла больше, чем в четыре раза за год.

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Стоит отметить, что в рейтинге Bloomberg Billionaires Index Маск обошел Уоррена Баффетта.