Рейтинг обновляется в реальном времени.
Маск занял девятую позицию, так как его состояние увеличилось на $1 млрд, до $70,8 млрд.
15 июля, при закрытии торгов на бирже Nasdaq, стоимость одной акции Tesla составила $1546. То есть был зафиксирован рост почти на 2%.
В целом, стоимость акций этой компании выросла больше, чем в четыре раза за год.
Стоит отметить, что в рейтинге Bloomberg Billionaires Index Маск обошел Уоррена Баффетта.
- Как сообщалось ранее, в пятницу, 1 мая, Маск объявил, что продаст все свое физическое имущество, в том числе дома.
- Ранее основатель и руководитель Tesla Илон Маск потерял $ 14 млрд от стоимости акций компании после того, как написал в Twitter, что их цена слишком высокая.