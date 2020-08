Об этом сообщают #Буквы.

Вечером 12 августа пользователь Twitter по имени @renarddemoscou написал сообщение в поддержку протестующих в Беларуси. Он обозначил Илона Маска и основателя Microsoft Билла Гейтса с просьбой привлечь внимание к происходящему в стране.

В течение суток Маск откликнулся, предложив свою помощь.

Пользователи отметили, что лучшее, что он может сделать — распространить информацию о том, что происходит. К тому же, многие из тех, кто пострадал во время силовых разгонов демонстраций или был задержан, нуждаются в финансовой и юридической помощи. Поэтому Маску предоставили информацию о сборе средств.

Hi Elon! Thank you for noticing the problem. First of all, the protesters in Belarus need the attention of the world community, I think you can help with this. You can help financially, here are the contacts of people who raise money for the protesters https://t.co/kdnFvwTEoE

— Эрвин Вейков 🤍❤️🤍 (@renarddemoscou) August 13, 2020