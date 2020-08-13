Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск предложил свою помощь участникам протестов, вспыхнувших в Беларуси после проведения выборов президента.

Об этом сообщают #Буквы.

Вечером 12 августа пользователь Twitter по имени @renarddemoscou написал сообщение в поддержку протестующих в Беларуси. Он обозначил Илона Маска и основателя Microsoft Билла Гейтса с просьбой привлечь внимание к происходящему в стране.

“Беларусь горит. Убийства, избиения и пытки: именно так автократы “выигрывают” свои выборы. Распространяйте слова. Илон Маск, Билл Гейтс, кто-нибудь, кто имеет голос, используйте его сейчас”, — написал он.

В течение суток Маск откликнулся, предложив свою помощь.

“Мне жаль слышать это. Что мы можем сделать, чтобы помочь?”, — написал он.

Sorry to hear this. What can we do to help? — Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2020

Пользователи отметили, что лучшее, что он может сделать — распространить информацию о том, что происходит. К тому же, многие из тех, кто пострадал во время силовых разгонов демонстраций или был задержан, нуждаются в финансовой и юридической помощи. Поэтому Маску предоставили информацию о сборе средств.

Hi Elon! Thank you for noticing the problem. First of all, the protesters in Belarus need the attention of the world community, I think you can help with this. You can help financially, here are the contacts of people who raise money for the protesters https://t.co/kdnFvwTEoE — Эрвин Вейков 🤍❤️🤍 (@renarddemoscou) August 13, 2020

Напомним, днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, в Беларуси начались массовые протесты.

10 августа демонстранты в Беларуси провели новую акцию протеста. Министерство внутренних дел подтвердило смерть одного участника протеста. 12 августа стало известно о смерти задержанного в воскресенье 25-летнего гомельчанина. Правоохранители заявляют, что он был задержан за участие в массовых беспорядках, а родные уверяют, что его не было среди митингующих.