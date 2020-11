Об этом Маск сообщил в своем Twitter.

По словам Маска, у него появились симптомы вирусной инфекции. Поэтому он немедленно сделал четыре экспресс-теста на коронавирус, но результат его удивил.

“Происходит что-то крайне экстремальное. Тестировался на COVID четыре раза сегодня. Два теста показали положительный результат, два – отрицательный. Один и тот же аппарат, один и тот же тест, та же медсестра. Это были экспресс-тесты”, – написал Маск.

Он сдал биоматериал для ПЦР-тестирования и разослал его в несколько лабораторий. Результат будет готов сегодня.

На вопрос подписчиков о том, как он себя чувствует, Маск ответил, что у него нет каких-то необычных симптомов. Он чувствует себя хорошо.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.

— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020