Об этом Маск сообщил в своем Twitter.

По словам Маска, у него появились симптомы вирусной инфекции. Поэтому он немедленно сделал четыре экспресс-теста на коронавирус, но результат его удивил.

“Происходит что-то крайне экстремальное. Тестировался на COVID четыре раза сегодня. Два теста показали положительный результат, два – отрицательный. Один и тот же аппарат, один и тот же тест, та же медсестра. Это были экспресс-тесты”, – написал Маск.

Он сдал биоматериал для ПЦР-тестирования и разослал его в несколько лабораторий. Результат будет готов сегодня.

На вопрос подписчиков о том, как он себя чувствует, Маск ответил, что у него нет каких-то необычных симптомов. Он чувствует себя хорошо.

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