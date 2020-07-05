Американский рэпер, продюсер, дизайнер и миллиардер Канье Уэст сообщил, что будет баллотироваться на пост президента США. На этот раз его поддержал Маск, и этот дуэт не мог остаться без внимания соцсетей.

4 июля, в День Независимости Уэст опубликовал твит с текстом: “Теперь мы должны воплотить перспективы Америки, веря в Бога, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов!”, дополнив свои слова хэштегом # 2020VISION .

Заявление Уэста сразу поддержал Маск, заявив, что полностью поддерживает “кандидата”.

За несколько часов их совместное заявление собрало тысячи комментариев, среди которых развернулся спор между его подписчиками о том, в каком году состоится его выдвижение (согласно законодательству США, время для регистрации на выборы 2020 уже прошел), и не является ли подобное заявление попыткой обеспечить Дональду Трампу победу на нынешних выборах (Канье Уэст известен своей поддержкой действующего президента США).

Не остались в стороне и сторонники кандидата от Демократической партии и противника Трампа на предстоящих выборах – Джо Байдена.

“Извини, но я за Байдена”.

“Если Дональд Трамп может быть президентом, Канье тоже может. Как и Губка Боб, Снежный Человек, Лох-Несское чудовище. Ждите, здесь может возникнуть вопрос о гражданстве. Или мы можем выбрать компетентного взрослого, вроде Джо Байдена”, – пишут американцы.

Одновременно с обсуждением, действительно ли Уэст собирается в президенты, или это политический маневр штаба Трампа пользователи поинтересовались станет ли Маск вице-президентом, вспомнив о совместном фото знаменитостей, опубликованном за три дня до заявления Канье.

Стоит отметить, такое заявление звучит из уст Уэста не впервые. О намерении баллотироваться рэпер заявлял еще в 2015 году на церемонии MTV Video Music Awards, подтвердив свои слова в 2018, в эфире радиостанции Power 92.3 FM. Тогда он уточнил, что речь идет именно о 2024 и стопроцентную вероятность такого события. Еще раз о своем намерении побороться за пост президента, Уэст подтвердил в прошлом ноябре, снова отметив, что собирается делать это в 2024 году. О том, что Вест “немного опоздал” со своими намерениями для 2020 ему напомнили и подписчики.

Однако воспринимают в обществе такие намерения по-разному. Некоторые пользователи поддержали рэпера, пожалев, что свой голос уже отдали за другого кандидата.

Другие напомнили заявление Уэста о том, что “рабство было выбором”, которое вызвало громкий скандал в 2018 году.

Некоторые сравнивали рэпера с президентом Трампом, отмечая, что это один человек с разным цветом кожи – оба, мол богатые и с комплексом бога.

Однако доминирующей реакцией пользователей все же был троллинг как самого Веста, так и его жены Ким Кардашьян, его бренда кроссовок Yeezy, и того, что заявление прозвучало в 2020 году, в котором уже чего только не происходило.

Не обошлось и без шуток про “улучшение”.

“Если Канье выиграет,” Семейка Кардашьян “будет в Белом доме”.

“Я спрашиваю маму, можно ли мне с другом баллотироваться в президенты”.

“2020 не сможет стать более причудливым”.

“Я: 2020 не может стать хуже

Канье Уэст: Подержи-ка мое пиво “.

“Национальный гимн в 2021”.

Переглянути цей допис в Instagram WHAT’S GOING ONNN 🗣 Допис, поширений Saint Hoax (@sainthoax) 5 Лип 2020 р. о 6:45 PDT

“Ким прибыла в Белый дом чтобы выбросить оттуда Мелани”.

Переглянути цей допис в Instagram WHAT’S GOING ONNN 🗣 Допис, поширений Saint Hoax (@sainthoax) 5 Лип 2020 р. о 6:45 PDT

Ранее известный рэпер Канье Уэст опубликовал фото с миллиардером, основателем SpaceX и Tesla Илоном Маском.