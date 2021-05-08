Про це повідомляє журнал People.

Так, 7 травня книга Кейт Міддлтон надійшла у продаж в усі магазини Великобританії. Це фотоальбом, в якому вона зібрала фотографії, зроблені під час карантину в країні. Зокрема, книга містить 100 фотографій, які супроводжуються історіями.

У зв’язку з цим Кейт спільно з британської організації The Book Fairies, метою якої є обмін книгами, сховала 150 копій Hold Still в секретних місцях по всій Британії.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Виручка від продажу книг буде розділена між благодійною організацією Mind, що займається психічним здоров’ям, яку Кейт та її чоловік принц Вільям вже давно підтримують, а також Національною портретною галереєю.

  • Дружина британського принца Вільяма Кейт Міддлтон зайняла позицію чоловіка і стала на сторону королівської сім’ї після виходу скандального інтерв’ю Меган Маркл і принца Гаррі.