Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон сховала в Британії копії своєї нової книги під назвою Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020 ( "Залишайтеся на місці: портрет нашої нації в 2020 році").

Про це повідомляє журнал People.

Так, 7 травня книга Кейт Міддлтон надійшла у продаж в усі магазини Великобританії. Це фотоальбом, в якому вона зібрала фотографії, зроблені під час карантину в країні. Зокрема, книга містить 100 фотографій, які супроводжуються історіями.

У зв’язку з цим Кейт спільно з британської організації The Book Fairies, метою якої є обмін книгами, сховала 150 копій Hold Still в секретних місцях по всій Британії.

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My housemate @AliceBorsatti and I just managed to get the copy hidden on Van Gogh Walk by Nicholas Cullinan! #HoldStill2020 #HSbookfairies https://t.co/cfNbJUMPrN pic.twitter.com/MapmeAjWNn — Krish ⚡️ (@krish_krup) May 7, 2021

Виручка від продажу книг буде розділена між благодійною організацією Mind, що займається психічним здоров’ям, яку Кейт та її чоловік принц Вільям вже давно підтримують, а також Національною портретною галереєю.