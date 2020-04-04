Об этом она сказала в интервью The Hollywood Reporter.

В фильме “Ким Кардашьян-Уэст: Проект правосудия” рассказывается, как Ким и команда юристов работают над делами четырех американцев, осужденных на длительные тюремные: Дауна Джексона, Алексиса Мартина, Момолу Стюарта и Дэвида Шеппарда.

Звезда начала выступать за реформу уголовного правосудия после того, как в 2018 году она убедила американского президента Дональда Трампа помиловать 63-летнюю Элис Мари Джонсон, которая отбывала пожизненное заключение за хранение наркотиков и организацию их сбыта.

“Я воспитываю четырех чернокожих детей, которые могут столкнуться с ситуацией, подобной как у людей, которым я помогаю. И так, просто чтобы знать, что я могу изменить жизнь своих детей и их друзей, помогая починить сломанную систему, которая так мотивирует меня”, – объясняет она.

Ким отмечает, что для нее это важно, поэтому на изучение системы правосудия она потратила очень много времени.

“Там так много запутано и так много нужно изменить, и я просто не могу остановиться, пытаясь изменить ситуацию, если чувствую, что могу”, – сказала она.

Кардашьян сообщила, что она отказалась от реальных крупных бизнес-проектов, которые были бы очень прибыльными, потому что у нее просто нет времени. Она отметила, что лично читает все письма заключенных, чтоб “лучше чувствовать их”.

“Есть много закулисных вещей и много случаев, о которых люди даже не знают, они также не знают над чем я работаю. Это все не для рекламы. Я не должна публиковать все. Иногда гласность по делу может сработать против нас, поэтому мы всегда очень внимательны, у нас есть стратегия и мы стараемся никогда не высказываться публично, если в этом нет необходимости. Иногда есть дело, над которым я работаю, к примеру, пожизненное заключение, и я знаю, что было бы не выгодно, если бы я высказалась. Я полностью взяла на себя инициативу по этому делу и финансировала новое судебное разбирательство, потому что, этот человек, действительно заслуживает второй шанс”, – рассказала она.

Фильм “Ким Кардашьян-Уэст: Проект правосудия” выйдет в эфир 5 апреля на YouTube-канале Oxygen.