Об этом сообщает The Guardian.

68-летний бывший киномагнат был удостоен почетного звания за вклад в британскую киноиндустрию в 2004 году. Но сейчас он отбывает 23-летний тюремный срок в Нью-Йорке после того, как в феврале был осужден за изнасилование.

“Королева распорядилась, чтобы награждение Харви Вайнштейна почетным командором ордена Британской империи от 29 января 2004 года было отменено и аннулировано, а его имя было вычеркнуто из Реестра указанного ордена”, – говорится в правительственном бюллетене TheGazette.

Напомним, 25 мая 2018 года Вайнштейн явился в полицейский участок в нижнем Манхэттене в 07:30 по местному времени с книгами и другими вещами. Там у него взяли отпечатки пальцев, после чего доставили в суд. Впоследствии суд в Нью-Йорке отпустил Вайнштейна под залог в $1 млн.

Спустя несколько дней большое жюри в Нью-Йорке предъявило ему обвинение в изнасиловании. В июле 2018 года Харви Вайнштейну выдвинули новые обвинения, которые предусматривают наказание в виде пожизненного заключения.