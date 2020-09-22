Об этом сообщили на странице партии в Facebook.

“Очень большое количество винничан лично знает Виктора Владимировича и не столько по творческой карьере в группе “ТиК”, сколько по его делам, помощи и в первую очередь, как Человека. Поэтому просто. Знакомьтесь! Первый номер “Партии Винничан” в Винницкий городской совет — Виктор Бронюк”, — говорится в сообщении.

По данным из открытых реестров, “Партия Винничан” существует с 2005 года. Ее основатель и руководитель – Филонов Николай Валерьевич, главный редактор интернет-издания “Свобода слова в Украине”. Филонов на протяжении последних 10 лет неоднократно баллотировался в Винницкий областной совет и в Верховную Раду, но не был избран. Владельцем партии является некий Попик Василий Иванович. До недавнего времени партия называлась “Европейская платформа”.

Примечательно, что Бронюк возглавил региональную организацию политсилы в Виннице еще в августе, за месяц до официального выдвижения.

Что известно о Викторе Бронюке?

Виктор Бронюк 41 год. Он женат, у него есть сын и дочь. Родился в селе Соколова в Винницкой области.

У Бронюка два образования, он закончил педагогическое училище и исторический факультет Винницкого государственного педагогического университета.

В 2005 Виктор Бронюк создал группу, которая вскоре стала известна под названием ТиК (Трезвость и Культура).

Днем рождения группы считается 2 июня, поскольку именно в этот день 15 лет назад Трезвость и Культура впервые выступали перед большой аудиторией (на разогреве группы “Талита Кум”) и это выступление было удачным.

Именно Бронюк является автором известной после “Олені”, которую “ТиК” исполнили вместе с группой “Ляпис Трубецкой”. После успеха этого трека группа начала большой тур по Украине “Байки про Оленів”.

С тех пор группа неоднократно давал большие концерты и ездила в туры, в частности, по маленьким городам. Один из туров группы даже был занесен в Книгу рекордов Украины. В рамках тура “Найкращі українські хіти” ТиК и Ирины Билык дали рекордные 24 концерта за 30 дней.

Также в 2011 группа дала грандиозный концерт с участием 97 артистов вместе с Ансамблем песни и танца ВСУ. Он назывался “Эстрадно-Симфонический Бомбический концерт”.

За время своего существования группа Бронюка выпустил 4 альбома: “ЛітераDYPA”, “тиХИЙ”, “Весільний” и “Люби Ти Україну!”. На обложках всех альбомов кроме последнего можно увидеть Бронюка.

Среди известных песен группы — упомянутый ранее трек “Олені”, “Сірожине пірожине”, “Свєта”и другие. Группа Бронюка нередко поет на суржике.

По данным СМИ Бронюк является игроком “Что? Где? Когда?”, а в 2012 году на острове Хортица он был посвящен в казаки.