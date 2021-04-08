Об этом сообщают #Буквы.
В новой коллекции, которую создавал артдиректор мужской линии Louis Vuitton Вирджил Аблочимало, немало ярких и экстравагантных аксессуаров. Однако сумка в форме самолета сразу оказалась в центре внимания.
По данным fashion-блога Saint, эту сумку можно приобрести за $39 тысяч. Она выполнена в фирменном стиле бренда. Однако такой аксессуар смогут себе позволить только самые смелые модники.
Louis Vuitton Fall/Winter 2021 Airplane Bag by Virgil Abloh
💰$39,000 pic.twitter.com/GEUmoylYqD
— SAINT (@saint) April 2, 2021
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