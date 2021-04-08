Об этом сообщают #Буквы.

В новой коллекции, которую создавал артдиректор мужской линии Louis Vuitton Вирджил Аблочимало, немало ярких и экстравагантных аксессуаров. Однако сумка в форме самолета сразу оказалась в центре внимания.

По данным fashion-блога Saint, эту сумку можно приобрести за $39 тысяч. Она выполнена в фирменном стиле бренда. Однако такой аксессуар смогут себе позволить только самые смелые модники.