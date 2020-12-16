Фотографии Мадонна опубликовала на своей странице в Instagram.
“Снимки, сделанные Мерси Джеймс”, – отметила она.
Также Мадонна опубликовала видео с фотосъемок.
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У Мадонны четверо приемных детей: кроме Стеллы, Эстер и Мерси Джеймс, есть еще 15-летний сын Дэвид Банда. Он тоже темнокожий. Все приемные дети – уроженцы африканского государства Малави. Родные дети Мадонны — 24-летняя Лурдес и 20-летний Рокко.
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