62-летняя американская певица Мадонна опубликовала фотосет своих приемных дочерей — -афро-американок: 14-летней Мерси Джеймс и восьмилетних близнецов Стеллы и Эстер.

Фотографии Мадонна опубликовала на своей странице в Instagram.

“Снимки, сделанные Мерси Джеймс”, – отметила она.

Также Мадонна опубликовала видео с фотосъемок.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Madonna (@madonna)

У Мадонны четверо приемных детей: кроме Стеллы, Эстер и Мерси Джеймс, есть еще 15-летний сын Дэвид Банда. Он тоже темнокожий. Все приемные дети – уроженцы африканского государства Малави. Родные дети Мадонны — 24-летняя Лурдес и 20-летний Рокко.