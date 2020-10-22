Отмечается, что благотворительный фонд Меган и Гарри назвали Archwell в честь их первенца Арчи. Пока на сайте фонда работает только главная страница, где есть информация о происхождении названия. Слово Archwell состоит из греческого слова arche – “источник действия” и английского слова well – колодец, богатый источник, место, где следует рыть, копать.
Кроме того, на сайте можно оставить электронный адрес для получения именной рассылки от Гарри и Меган.
Ранее супруги сообщил, что цель их деятельности за пределами королевской семьи заключается в том, чтобы приводить людей к экспертам и объяснять, каким образом то, что происходит в онлайн-пространстве, влияет на мир.
“Мы столкнулись с глобальным кризисом, глобальным кризисом ненависти, глобальной дезинформации и глобальным кризисом здравоохранения”, – заявил принц Гарри.
- Ранее Герцогиня Сассекская, жена принца Гарри Меган Маркл во время выступления на Виртуальном саммите самых влиятельных женщин следующего поколения сравнила людей, которые злоупотребляют сетями, с наркозависимыми.
- Герцог и герцогиня Сассекские, Меган Маркл и принц Гарри, дали интервью в рамках проекта TIME100 Talks касательно роли онлайн-платформ в цифровом мире.