Отмечается, что благотворительный фонд Меган и Гарри назвали Archwell в честь их первенца Арчи. Пока на сайте фонда работает только главная страница, где есть информация о происхождении названия. Слово Archwell состоит из греческого слова arche – “источник действия” и английского слова well – колодец, богатый источник, место, где следует рыть, копать.

Кроме того, на сайте можно оставить электронный адрес для получения именной рассылки от Гарри и Меган.

Меган Маркл і принц Гаррі запустили сайт благодійного фонду і пояснили його назву

Ранее супруги сообщил, что цель их деятельности за пределами королевской семьи заключается в том, чтобы приводить людей к экспертам и объяснять, каким образом то, что происходит в онлайн-пространстве, влияет на мир.

“Мы столкнулись с глобальным кризисом, глобальным кризисом ненависти, глобальной дезинформации и глобальным кризисом здравоохранения”, – заявил принц Гарри.

  • Ранее Герцогиня Сассекская, жена принца Гарри Меган Маркл во время выступления на Виртуальном саммите самых влиятельных женщин следующего поколения сравнила людей, которые злоупотребляют сетями, с наркозависимыми.
  • Герцог и герцогиня Сассекские, Меган Маркл и принц Гарри, дали интервью в рамках проекта TIME100 Talks касательно роли онлайн-платформ в цифровом мире.