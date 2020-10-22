Меган Маркл и принц Гарри сделали еще один самостоятельный шаг отдельно от королевской семьи. Супруги запустили сайт благотворительного фонда Archwell, о создании которого стало известно весной этого года.

Отмечается, что благотворительный фонд Меган и Гарри назвали Archwell в честь их первенца Арчи. Пока на сайте фонда работает только главная страница, где есть информация о происхождении названия. Слово Archwell состоит из греческого слова arche – “источник действия” и английского слова well – колодец, богатый источник, место, где следует рыть, копать.

Кроме того, на сайте можно оставить электронный адрес для получения именной рассылки от Гарри и Меган.

Ранее супруги сообщил, что цель их деятельности за пределами королевской семьи заключается в том, чтобы приводить людей к экспертам и объяснять, каким образом то, что происходит в онлайн-пространстве, влияет на мир.

“Мы столкнулись с глобальным кризисом, глобальным кризисом ненависти, глобальной дезинформации и глобальным кризисом здравоохранения”, – заявил принц Гарри.