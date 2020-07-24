Об этом сообщает издание Variety.
Как сообщалось ранее, Paramount Pictures и Sega Sammy начали работу над сиквелом фильма по мотивам популярной компьютерной игры о еже Сонике.
В четверг, 23 июля, студия Paramount Pictures объявила дату премьеры фильма. Он должен выйти 8 апреля 2022 года.
Известно, что режиссером фильма будет Джефф Фаулер, который работал над первой частью киноленты. Сценарий будут писать Пэт Кейси и Джош Миллер. Информации о сюжете сиквела пока нет.
- Напомним, в мае прошлого года вышел первый трейлер экранизации популярной видеоигры о ежике Сонике.
- После публикации трейлера фильма и обрушившейся критики фанатов Джефф Фаулер сообщал, что внешний вид Соника в экранизации игры изменят.
- В ноябре 2019 года студия Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма с обновленным дизайном главного героя.
- В феврале текущего года состоялась премьера фильма о Сонике. За первые выходные он собрал в кинотеатрах около 57 миллионов долларов.