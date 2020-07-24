Paramount Pictures назвала дату премьеры нового фильма по мотивам популярной компьютерной игры о еже Сонике — Sonic the Hedgehog 2.

Об этом сообщает издание Variety.

Как сообщалось ранее, Paramount Pictures и Sega Sammy начали работу над сиквелом фильма по мотивам популярной компьютерной игры о еже Сонике.

В четверг, 23 июля, студия Paramount Pictures объявила дату премьеры фильма. Он должен выйти 8 апреля 2022 года.

Известно, что режиссером фильма будет Джефф Фаулер, который работал над первой частью киноленты. Сценарий будут писать Пэт Кейси и Джош Миллер. Информации о сюжете сиквела пока нет.