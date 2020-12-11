Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса.

Фильм является экранизацией книги “Доброе утро, Полночь” Лили Брукс-Далтон. Его премьера состоится уже 23 декабря.

Режиссером ленты выступил Джордж Клуни, который также сыграл главную роль в “Полночном небе”. В частности, актер сыграл немолодого астронома Августина Лофтхауса, который работает на арктической исследовательской станции, и в один прекрасный день понимает, что на Земле случилась катастрофа.

И вот теперь ему предстоит связаться с экипажем NASA, который только что открыл обитаемый спутник на орбите Юпитера, что им лучше остаться там. Но передать сигнал будет непросто.

В фильме также снялись Фелисити Джонс, Кайл Чендлер и Дэвид Ойелоуо.