Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса.
Фильм является экранизацией книги “Доброе утро, Полночь” Лили Брукс-Далтон. Его премьера состоится уже 23 декабря.
Режиссером ленты выступил Джордж Клуни, который также сыграл главную роль в “Полночном небе”. В частности, актер сыграл немолодого астронома Августина Лофтхауса, который работает на арктической исследовательской станции, и в один прекрасный день понимает, что на Земле случилась катастрофа.
И вот теперь ему предстоит связаться с экипажем NASA, который только что открыл обитаемый спутник на орбите Юпитера, что им лучше остаться там. Но передать сигнал будет непросто.
В фильме также снялись Фелисити Джонс, Кайл Чендлер и Дэвид Ойелоуо.
- 59-летний Клуни потерял вес ради роли астронома, пережившего апокалиптическое событие, в фильме “Полночное небо”. Но за четыре дня до того, как он должен был явиться на съемочную площадку, его срочно доставили в больницу с болями в животе.