Видео опубликовано французским онлайн-изданием Digital Ciné.
“Лето 85-го” — драма о 16-летнем юноше по имени Алексис, который проводит лето на морском курорте, где влюбляется в 18-летнего Давида. В основе сюжета фильма — роман британского писателя Эйдена Чемберса “Станцуй на моей могиле”.
Сценарий для ленты Озон написал самостоятельно. При этом он изменил место действия: вместо английского курорта — французский. Съемки фильма проходили в Нормандии в мае-июне прошлого года.
В начале июня стало известно, что “Лето 85-го” попало в список Каннского фестиваля. Премьера фильма состоится 15 июля 2020 года.
- Как сообщалось ранее, организаторы Каннского фестиваля отказались от проведения мероприятия в онлайн-формате.
- В мае было объявлено, что Каннский кинофестиваль проведет отбор фильмов в начале июня и конкурсные показы совместно с другими фестивалями, включая Венецианский, осенью.