В Сети появился тизер нового фильма французского режиссера "новой волны" Франсуа Озона. Его должны были презентовать на отмененном Каннском кинофестивале.

Видео опубликовано французским онлайн-изданием Digital Ciné.

“Лето 85-го” — драма о 16-летнем юноше по имени Алексис, который проводит лето на морском курорте, где влюбляется в 18-летнего Давида. В основе сюжета фильма — роман британского писателя Эйдена Чемберса “Станцуй на моей могиле”.

Сценарий для ленты Озон написал самостоятельно. При этом он изменил место действия: вместо английского курорта — французский. Съемки фильма проходили в Нормандии в мае-июне прошлого года.

В начале июня стало известно, что “Лето 85-го” попало в список Каннского фестиваля. Премьера фильма состоится 15 июля 2020 года.