Ролик опубликован на Youtube-канале Solar Media Entertainment.
Как сообщалось ранее, 29 июня американский дистрибьютор Lionsgate через свою компанию Grindstone Entertainment приобрел права на кинокартину Let it Snow с актрисой Иванкой Сахно в главной роли.
Фильм был создан в копродукции Украины с США и Испанией. Продюсером ленты выступил Сергей Лавренюк (Solar Media Entertainment), копродюсерами – Ян Фишер, Роджер Корби (FishCorb Films) и Станислав Капралов; исполнительный продюсер – Марианна Новикова.
Сюжет киноленты разворачивается среди зимних гор. За сноубордисткой, любительницей фрирайда, гонится черный снегоход с безликим всадником. Он не просто хочет уничтожить героиню, а как драматург, наслаждаясь процессом, разыгрывает зрелищную кровавую пьесу.
- Ранее сообщалось, что украинская комедия “Мои мысли тихие” с Ирмой Витовской и Андреем Лидаговским появится на европейской стриминговой платформе HBO Europe.