Появился трейлер украинского триллера Let it Snow режиссера Станислава Капралова, права на который накануне приобрел американский дистрибьютор Lionsgate.

Ролик опубликован на Youtube-канале Solar Media Entertainment.

Как сообщалось ранее, 29 июня американский дистрибьютор Lionsgate через свою компанию Grindstone Entertainment приобрел права на кинокартину Let it Snow с актрисой Иванкой Сахно в главной роли.

Фильм был создан в копродукции Украины с США и Испанией. Продюсером ленты выступил Сергей Лавренюк (Solar Media Entertainment), копродюсерами – Ян Фишер, Роджер Корби (FishCorb Films) и Станислав Капралов; исполнительный продюсер – Марианна Новикова.

Сюжет киноленты разворачивается среди зимних гор. За сноубордисткой, любительницей фрирайда, гонится черный снегоход с безликим всадником. Он не просто хочет уничтожить героиню, а как драматург, наслаждаясь процессом, разыгрывает зрелищную кровавую пьесу.