Видео опубликовано на YouTube-канале Britney Spears.

В фильме, который входит в серию документальных проектов New York Times Presents, собранные старые интервью со звездой, видео выступлений и мысли ее помощника, юристов и сторонников (в том числе тех, кто возглавляет движение #FreeBritney).

В фильме рассказывается о жизни и карьере певицы, влияние славы, об опеке ее отца Джеймса и движение #FreeBritney. Это движение набрало обороты в прошлом году: фанаты уверены, что певица хочет независимости и подает сигналы о помощи через соцсети, и призывают обратить на это внимание и помочь ей.

В ноябре 2020 певица проиграла суд о лишении отца статуса ее опекуна. Через психические проблемы Бритни ее отец уже более 12 лет руководит финансами певицы и принимает решения по многим вопросам ее карьеры и личной жизни.

“Моя клиентка сообщила мне, что боится своего отца. Она больше не будет выступать, если ее отец будет контролировать ее карьеру”, – сказал судье адвокат певицы Сэмюэл Ингэм в конце прошлого года.