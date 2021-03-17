Covid-19 Украина

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Опубликован новый трейлер фильма «Круэлла» с Эммой Стоун: видео

Студия Disney показала новый трейлер фильма “Круэлла“, который станет приквелом к “101 далматинцу“.

Среда, 17 марта 2021, 18:31

Видео опубликовано на YouTube-канале студии.

Новый ролик дает больший взгляд на историю происхождения персонажа Эммы Стоун.

Трейлер, в котором появляется молодая Круэлла с рыжими волосами сразу же демонстрирует ее амбиции под трек “These Boots Are Made for Walking“.

“Это мир возможностей. И я была предназначена для большего в этой жизни. Я хочу заниматься искусством и создавать проблемы“, – говорит Круэлла, которую тогда еще звали Эстелла.

Начинающий модельер вдохновлена революцией панк-рока, происходящей на улицах Лондона, и стремится привлечь внимание легенды моды баронессы фон Хельман, роль которой сыграла Эмма Томпсон.

“Есть ли у тебя инстинкт убийцы — главный вопрос“, — спрашивает баронесса у молодой девушки, и та отвечает, что очень надеется на то, что он у нее есть.

Ранее Disney представила первый постер фильма “Круэлла”.

Теги: видео, Емма Стоун, Круелла, фильм

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