Сегодня рано утром в Риме умер известный итальянский композитор, дирижер Эннио Морриконе. Ему был 91 год.

#Буквы собрали самые известные хиты выдающегося композитора.

Друг и адвокат семьи композитора Джорджио Ассума сообщил, что маэстро “сохранил до последнего полную ясность ума и большую достоинство”.

Эннио Морриконе создал музыку для десятков фильмов, которые вошли в историю кино – “Однажды в Америке”, “За пригоршню долларов”, “Хороший, плохой, злой”, “Новый кинотеатр Парадизо”, “Легенда о пианисте”, “Малена” , “Профессионал”, к телесериалу “Спрут” и многим другим.

В 1987 году за музыку к фильму “Неприкасаемые” был удостоен премий “Золотой глобус” и “Грэмми”.

Самые известные композиции Эннио Морриконе

“Хороший, плохой, злой” (реж. Серджо Леоне, 1966)

“Однажды в Америке” (реж. Серджо Леоне, 1984)

“Нечто” (реж. Джон Карпентер, 1982)

“Однажды на Диком Западе” (реж. Серджо Леоне, 1968)

“Омерзительная восмерка” (реж. Квентин Тарантино, 2015)

В декабре 2011 года Морриконе выступил в Киеве с концертом “Музыка из фильмов” с участием ансамбля солистов “Киевская камерата”, мужского хора ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины и студенческого хора “Анима”.

После празднования своего 90-летия Эннио Морриконе провел большой концертный тур по странам Европы в 2019 году.