Известная панк-поэтесса и автор песен Патти Смит в канун Нового года устроит виртуальный рейв.

Об этом пишет Evening Standard.

Мероприятие будет транслироваться на лондонской площади Пикадилли и на YouTube- канале платформы цифрового искусства Circa.

Инсталляция, созданная цифровым художником Джозефом О’Коннором, объединит искусство, музыку, поэзию и прозу и будет включать два записанных выступления – одно запланировано на полночь в канун Нового года, а другое – в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена 20 января.

Таким образом, Смит решила отдать дань уважения докторам и работникам здравоохранения, которые умерли от COVID-19.