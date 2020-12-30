Об этом пишет Evening Standard.
Мероприятие будет транслироваться на лондонской площади Пикадилли и на YouTube- канале платформы цифрового искусства Circa.
Инсталляция, созданная цифровым художником Джозефом О’Коннором, объединит искусство, музыку, поэзию и прозу и будет включать два записанных выступления – одно запланировано на полночь в канун Нового года, а другое – в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена 20 января.
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