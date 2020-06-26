Plus-size модель Эшли Грэм снова попала на обложку Harper's Bazaar 

Об этом сообщают сообщается на сайте журнала.
Как сообщалось ранее, находясь на самоизоляции в Небраске Эшли Грэм вместе с сыном Исааком снялась для июльского номера журнала Harper’s Bazaar. Фотографом выступил ее супруг, кинематографист Джастин Эрвин.
Накануне Harper’s Bazaar представили летний спецвыпуск “Голоса надежды”, который получит 6 разных обложек. Одну из них украсит Эшли Грэм.
Кроме Грэм, героинями летнего номера стали еще 5 женщины – член палаты представителей США Лорен Андервуд, эксперт по общественному здравоохранению Леана Вен, олимпийская чемпионка Эллисон Феликс, старшая помощница губернатора штата Нью-Йорк Мелисса Дероза, топ-модель Кристи Тарлингтон.
Модель поблагодарила редакцию журнала за то, что журналисты включили ее в эту “группу невероятных женщин”.
“Есть много причин, по которым я уважаю вас. Ваша борьба за здоровье и благополучие матерей и детей повсюду не перестает вдохновлять меня, и для меня было честью учиться у вас и общаться с вами”, — написала Грэм, обращаясь к другим героиням выпуска.
Фотография для обложки была сделана Грэм в домашних условиях. При этом модель консультировал в Zoom известный итальянско-американский фотограф Марио Сорренти.
- В январе 2020 года Эшли Грэм родила первенца.
- В апреле Грэм снялась для журнала Vogue вместе с новорожденным сыном.