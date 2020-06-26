Covid-19 Украина

обновлено 26.06.2020 в 03:02

Всего:

40008(+994)

Болеют:

21183(+994)

Выздоровели:

17758(+349)

Умерло:

1067(+16)

26 июня

02:46 Plus-size модель Эшли Грэм снова попала на обложку Harper's Bazaar 
02:10 В МВД назвали основную версию взрыва многоэтажки на Позняках
01:43 Шмыгаль призвал украинцев носить маски, или снова будет «жесткий карантин»
01:11 В западных областях подтопило больницы, где лечат больных COVID-19: эвакуации не было
00:46 Президент Туркменистана поручил создать мессенджер «правдивой информации»
00:20 Lego выпустит конструктор по фильму «Один дома»

25 июня

23:44 Зеленский «срочно» прибыл на Прикарпатье: видео
23:21 Для съемок в сериале по «Властелину колец» ищут «забавных людей»
22:58 В Великобритании во время эпидемии переполнены пляжи: власть бьет тревогу
21:54 Украина просит ЕС и НАТО помочь в преодолении последствий наводнений
21:48 Японский робот с искусственным интеллектом сыграет в кино
21:10 Замминистра образования Стадный подал в отставку
20:54 Данные миллионов Telegram-пользователей слили в Сеть — СМИ
20:52 В Харьковской области военная колонна попала в ДТП, есть пострадавшие
19:55 В ЕС рекомендовали первый препарат для лечения COVID-19
19:39 FlixBus возобновляет международные перевозки из Украины
19:12 Затонувший у берегов Одессы танкер смогут убрать не раньше сентября — мэр 
19:00 Брат Кейт Миддлтон основал компанию в честь своей собаки
18:37 В Польше упал с моста автобус, есть погибший: фото
18:32 HBO вернул «Унесенных ветром», но с двумя дополнительными видео
18:28 Демократы официально объявят Байдена кандидатом в президенты на онлайн-съезде
18:23 Грузия продлила запрет на международное авиасообщение
18:00 НСК «Олимпийский» откроют для всех желающих: когда можно будет тренироваться
17:42 Полярники показали фото со станции в Антарктике
17:36 Вышел трейлер драмы «В ожидании варваров» с Деппом и Паттинсоном в главных ролях
17:19 Зеленский пообещал найти на борьбу с наводнением «не один миллиард гривен»
17:06 Кинотеатры смогут открыться в июле
17:02 Клитина решила стать «мужчиной», протестуя против сексизма
16:47 Кабмин отменил аукционы по продаже конфискованных животных
16:28 США планируют увеличить военную помощь Украине
16:06 Джордж Мартин рассказал, когда планирует закончить писать «Ветра зимы»
15:46 В Киеве возле рынка нашли мины
15:24 Стерненко заявил, что СБУ завершила расследование его дела

Plus-size модель Эшли Грэм снова попала на обложку Harper's Bazaar 

Известная plus-size модель Эшли Грэм снова украсила обложку модного журнала Harper's Bazaar.

Пятница, 26 июня 2020, 02:46

Фото: ashleygraham / Instagram

Об этом сообщают сообщается на сайте журнала. 

Как сообщалось ранее, находясь на самоизоляции в Небраске Эшли Грэм вместе с сыном Исааком снялась для июльского номера журнала Harper’s Bazaar. Фотографом выступил ее супруг, кинематографист Джастин Эрвин.

Накануне Harper’s Bazaar представили летний спецвыпуск “Голоса надежды”, который получит 6 разных обложек. Одну из них украсит Эшли Грэм.

Harper's_Bazaar

Фото: harpersbazaar.com

Кроме Грэм, героинями летнего номера стали еще 5 женщины – член палаты представителей США Лорен Андервуд, эксперт по общественному здравоохранению Леана Вен, олимпийская чемпионка Эллисон Феликс, старшая помощница губернатора штата Нью-Йорк Мелисса Дероза, топ-модель Кристи Тарлингтон.

Harper's_Bazaar

Фото: harpersbazaar.com

Модель поблагодарила редакцию журнала за то, что журналисты включили ее в эту “группу невероятных женщин”.

“Есть много причин, по которым я уважаю вас. Ваша борьба за здоровье и благополучие матерей и детей повсюду не перестает вдохновлять меня, и для меня было честью учиться у вас и общаться с вами”, — написала Грэм, обращаясь к другим героиням выпуска.

Фотография для обложки была сделана Грэм в домашних условиях. При этом модель консультировал в Zoom известный итальянско-американский фотограф Марио Сорренти.

Фото: ashleygraham / Instagram

Фото: ashleygraham / Instagram

Теги: Грэм, обложка журнала, модель

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться