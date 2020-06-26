Plus-size модель Эшли Грэм снова попала на обложку Harper's Bazaar 

Как сообщалось ранее, находясь на самоизоляции в Небраске Эшли Грэм вместе с сыном Исааком снялась для июльского номера журнала Harper’s Bazaar. Фотографом выступил ее супруг, кинематографист Джастин Эрвин.

Накануне Harper’s Bazaar представили летний спецвыпуск “Голоса надежды”, который получит 6 разных обложек. Одну из них украсит Эшли Грэм.

Кроме Грэм, героинями летнего номера стали еще 5 женщины – член палаты представителей США Лорен Андервуд, эксперт по общественному здравоохранению Леана Вен, олимпийская чемпионка Эллисон Феликс, старшая помощница губернатора штата Нью-Йорк Мелисса Дероза, топ-модель Кристи Тарлингтон.