Прем'єра мінісеріалу "Локі" на стрімінговій платформі Disney+ відбудеться 9 червня, тобто на два дні раніше запланованого.

Про це повідомили на сторінці серіалу в Instagram.

“Локі” – це мінісеріал про однойменного персонажа з Marvel Comics. Події відбуваються у кінематографічному всесвіті Marvel. Персонаж прямо пов’язаний з фільмами франшизи.

Події “Локі” чиняться після фільму “Месники: Фінал” (2019). Там, за сюжетом, альтернативна версія Локі створила тимчасову лінію.

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Головний сценарист – Майкл Волдрон.

Режисерка першого сезону – Кейт Херрон.

Роль головного героя отримав Том Хіддлстон.

Фільмування серіалу розпочалося в січні 2020 року в Атланті (штат Джорджія), однак через пандемію коронавірусу їх довелося призупинити. У вересні знімання відновили.

В першому сезоні серіалу буде шість епізодів.

Серіал показуватимуть щосереди, а не щоп’ятниці, як було заплановано раніше.