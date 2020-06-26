Премьеру фильма Нолана «Довод» снова перенесли

Об этом сообщает издание Variety.

Ранее сообщалось, что Warner Bros. приняли решение перенести премьеру ленты с 17 июля на 31 июля. Теперь киностудия решила отодвинуть дату релиза еще на две недели. Новая ожидаемая дата премьеры — 12 августа.

Это решение связано с пандемией коронавируса и тем, что киностудия не планирует отказывать от премьеры фильма на больших экранах, однако кинотеатры во многих странах все еще не открылись.

“Warner Bros. намеревается показать “Довод” зрителям в кинотеатрах, на большом экране, когда все будут готовы и чиновники из сферы здравоохранения скажут, что время пришло. В данный момент нам нужно быть гибкими”, — отметил представитель Warner Bros.

Официальный трейлер ленты Warner Bros. показали в июне: