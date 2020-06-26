Премьеру фильма Нолана «Довод» снова перенесли

Об этом сообщает издание Variety.
Ранее сообщалось, что Warner Bros. приняли решение перенести премьеру ленты с 17 июля на 31 июля. Теперь киностудия решила отодвинуть дату релиза еще на две недели. Новая ожидаемая дата премьеры — 12 августа.
Это решение связано с пандемией коронавируса и тем, что киностудия не планирует отказывать от премьеры фильма на больших экранах, однако кинотеатры во многих странах все еще не открылись.
“Warner Bros. намеревается показать “Довод” зрителям в кинотеатрах, на большом экране, когда все будут готовы и чиновники из сферы здравоохранения скажут, что время пришло. В данный момент нам нужно быть гибкими”, — отметил представитель Warner Bros.
Официальный трейлер ленты Warner Bros. показали в июне:
“Довод” — это история о секретном агенте, который проходит тест на надежность. От выполнения миссии, которую ему предстоит выполнить, зависит судьба всего мира. Судя по трейлеру, действие фильма будет частично разворачиваться в обратном ходе времени.
Главные роли в киноленте исполнили Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики и Димпл Кападия.
- Мировую премьеру фильма “Новые мутанты” от 20th Century Fox, который является спин-оффом “Людей Икс”, перенесли уже в четвертый раз.