Covid-19 Украина

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Премьеру фильма Нолана «Довод» снова перенесли

Студия Warner Bros. снова перенесла премьеру фильма Кристофера Нолана "Довод" (англ. "Tenet").

Пятница, 26 июня 2020, 17:34

Об этом сообщает издание Variety.

Ранее сообщалось, что Warner Bros. приняли решение перенести премьеру ленты с 17 июля на 31 июля. Теперь киностудия решила отодвинуть дату релиза еще на две недели. Новая ожидаемая дата премьеры — 12 августа. 

Это решение связано с пандемией коронавируса и тем, что киностудия не планирует отказывать от премьеры фильма на больших экранах, однако кинотеатры во многих странах все еще не открылись.

“Warner Bros. намеревается показать “Довод” зрителям в кинотеатрах, на большом экране, когда все будут готовы и чиновники из сферы здравоохранения скажут, что время пришло. В данный момент нам нужно быть гибкими”, — отметил представитель Warner Bros.

Официальный трейлер ленты Warner Bros. показали в июне:

“Довод” — это история о секретном агенте, который проходит тест на надежность. От выполнения миссии, которую ему предстоит выполнить, зависит судьба всего мира. Судя по трейлеру, действие фильма будет частично разворачиваться в обратном ходе времени.

Главные роли в киноленте исполнили Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики и Димпл Кападия.

Теги: фильм, премьера

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