Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте семьи.

Супруги сделали совместное фото после того, как Чарльз переболел коронавирусом и вышел из самоизоляции.

Снимок сделан на крыльце имения Биркхолл в Шотландии. На руках у супругов собаки (джек-рассел-терьеры) – Бет и Блюбелл. Питомцев супруги взяли из приюта.

Официально, Чарльз и Камилла знакомы с 1970 года. Тогда королева Елизавета II, заявила, что Камилла не подходит на роль жены для принца, и пара вынуждена была расстаться.

Через три года Камилла вышла замуж за офицера Эндрю Паркер-Боулза, а Чарльз отправился на военную службу.

Спустя 11 лет Чарльз женился на Диане Спенсер. В браке с ней у принца родились двое сыновей – принц Уильям и принц Гарри. Будучи в браке с Дианой Чарльз восстановил отношения с Камиллой. В 1994 году он заявил об этом публично. По рекомендации королевы супругам пришлось развестись (1996 год), а год спустя Диана погибла в ДТП.

Еще через восемь лет, в апреле 2005 года, Чарльз и Камилла все же поженились. В тот день, 9 апреля, они получили церковное благословение в часовне Святого Георга в Виндзоре от архиепископа Кентерберийского.

В браке с первым супругом Камилла прожила 20 лет и родила двоих детей – сына Тома и дочь Лору.

На данный момент принц Уэльский Чарльз является первым в очереди на британский престол после своей матери.

Камилла имеет все титулы, соответствующие титулам принца Чарльза, которые он получил при рождении.

Кроме того, в браке Камилла является принцессой Уэльской, но не пользуется этим титулом.