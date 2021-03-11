Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

“Сильвестр Аполлон Бир присоединился к нам на Земле. Он появился 8 марта 2021 года в нереальное, самое красивое и наполненное любовью утро в моей жизни”, — написала Ратаковски, добавив фото, на котором кормит ребенка грудью.