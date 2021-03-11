Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
“Сильвестр Аполлон Бир присоединился к нам на Земле. Он появился 8 марта 2021 года в нереальное, самое красивое и наполненное любовью утро в моей жизни”, — написала Ратаковски, добавив фото, на котором кормит ребенка грудью.
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- Эмили Ратаковски вышла замуж за Себастьяна Беар-МакКларда в 2018 году. 27 октября модель объявила, что ждет первенца, появившись в фотосессии для модного журнала Vogue и опубликовав короткометражку о своей беременности.
- Позже Ратаковски заявила, что они с мужем не навязывать своему будущему ребенку гендерные стереотипы. Их малыш сам выберет себе пол до 18 лет.
- Накануне родов Ратаковски устроила ню-фотосессию и поделилась впечатления о беременности.