Фото опубликованы в Instagram-аккаунте звезды.
Рианна опубликовала серию снимков, на которых изображены краски в баллончиках и сама певица, рисующая на стене надпись “F*ck Trump”.
При этом она была одета в худи своего же бренда Fenty, принт на котором напоминает разводы от краски.
Пост певица сопроводила лаконичной подписью “Искусство. 81 день”, которым напомнила о предстоящих выборах президента США, назначенных на 3 ноября.
Политический жест певицы понравился ее поклонникам. Публикация собрала почти 3,5 млн лайков и множество положительных комментариев. “Именно так!”, “Меседж, который я поддерживаю”, “Это шедевр”, — писали подписчики Рианны.
В то же время нашлись и те, кому месседж певицы не пришлось по вкусу. Такие пользователи массово писали в комментариях слова “Трамп 2020 США”.
Накануне американская певица Тейлор Свифт публично раскритиковала президента США Дональда Трампа.
- В июле рейтинг экс-вице-президента США Джо Байдена среди опрошенных зарегистрированных избирателей составил 55%, Дональда Трампа — 40%.
- Американское издание The Economist представило модель возможного результата выборов президента в ноябре. На сегодня с 91% вероятностью побеждает представитель Демократической партии Джо Байден.