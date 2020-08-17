Фото опубликованы в Instagram-аккаунте звезды.

Рианна опубликовала серию снимков, на которых изображены краски в баллончиках и сама певица, рисующая на стене надпись “F*ck Trump”.

При этом она была одета в худи своего же бренда Fenty, принт на котором напоминает разводы от краски.

Пост певица сопроводила лаконичной подписью “Искусство. 81 день”, которым напомнила о предстоящих выборах президента США, назначенных на 3 ноября.

Политический жест певицы понравился ее поклонникам. Публикация собрала почти 3,5 млн лайков и множество положительных комментариев. “Именно так!”, “Меседж, который я поддерживаю”, “Это шедевр”, — писали подписчики Рианны.

В то же время нашлись и те, кому месседж певицы не пришлось по вкусу. Такие пользователи массово писали в комментариях слова “Трамп 2020 США”.

Накануне американская певица Тейлор Свифт публично раскритиковала президента США Дональда Трампа.