Warner Bros. планирует уже этим летом возобновить съемки четвертой части фильма "Матрица", которые были приостановлены из-за коронавируса.

Об этом сообщает Variety.

Актерский состав фильма подписал контракт на дополнительные восемь недель. Если ничего не изменится старт съемок – 6 июля.

Изначально картину снимали в Сан-Франциско, а в середине марта группа переехала в Берлин, но съемки так и не начались.

Франшиза “Матрицы” является одной из наиболее успешных в истории кинематографа. Первые три части – “Матрица” (1999), “Матрица: перезагрузка” (2003) и “Матрица: революция” (2003) собрали вместе более 1,6 млрд долларов в мировом прокате. Все три были сняты Ланой и Лилли Вачовски.

“Матрица 4” должна выйти на экраны в мае 2021 года.