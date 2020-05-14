Об этом сообщает Variety.
Актерский состав фильма подписал контракт на дополнительные восемь недель. Если ничего не изменится старт съемок – 6 июля.
Изначально картину снимали в Сан-Франциско, а в середине марта группа переехала в Берлин, но съемки так и не начались.
Франшиза “Матрицы” является одной из наиболее успешных в истории кинематографа. Первые три части – “Матрица” (1999), “Матрица: перезагрузка” (2003) и “Матрица: революция” (2003) собрали вместе более 1,6 млрд долларов в мировом прокате. Все три были сняты Ланой и Лилли Вачовски.
“Матрица 4” должна выйти на экраны в мае 2021 года.
- Ранее в Сети появились несколько видеороликов, снятых очевидцами и запечатлевших съемки четвертой частьи “Матрицы”. На них Нео и Тринити в исполнении Киану Ривза и Керри-Энн Мосс прыгают с крыши, чтобы куда-то полететь.