Об этом рассказывают #Буквы.
Гостей пышной свадьбы развлекали Верка Сердючка, Макс Барских, Олег Винник и пианист-виртуоз Евгений Хмара.
Сама Марченко была одета в блестящее вечернее платье с цветочным узором.
Богдан – сын Марченко от брака с бизнесменом Юрием Коржем. Невесту сына зовут Екатерина.
Где праздновали свадьбу – неизвестно.
- Ранее сообщалось, что Оксана Марченко, телеведущая и жена председателя политсовета партии “Оппозиционная платформа — За жизнь” Виктора Медведчука, стала владелицей строительной фирмы в Москве.