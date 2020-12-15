Младшая сестра Кейт Миддлтон - Пиппа беременна во второй раз.

Об этом пишет People.

“Пиппа и Джеймс в восторге, это фантастические новости в столь трудный год. Вся семья очень рада”, – отметил источник.

Пиппа вместе с мужем Джеймсом Мэттьюзом уже воспитывают сына Артура, которому в этом году исполнилось два года.

Ранее она рассказывала, как оставалась активной во время своей первой беременности, и продолжила вести свою колонку о фитнесе Waitrose Weekend. Пиппа также делилась информацией о том, как маленький Артур идет по ее стопам, посещая детский спортзал.

Пиппа и Джеймс связали себя узами брака в мае 2017 года в церкви Святого Марка в Энглфилде. Ее королевские племянник и племянница, принц Джордж и принцесса Шарлотт , служили на свадебной церемонии.