Об этом сообщает американский телеканал СNN.

В новом эпизоде шоу “Семейство Кардашьян” (Keeping Up with the Kardashians) члены семьи вскользь затронули тему развода.

К примеру, Хлои сказала, что Ким старается не афишировать подробности разрыва с репером.

“Она такая спокойная и крутая, и мы все уважаем это в ней. Но я знаю, что она не обсуждает развод с нами, потому что это действительно влияет на нее. Ким переживает сейчас очень тяжелые времена. Я думаю, мы должны ее поддержать”, – сказала Хлои.

Мама Ким, Крис, сказала, что беспокоится за дочь.

“Она всегда так ведет себя в сложных ситуациях. Думаю, у нее сейчас много забот”, – отметила она.

Даже Ким впервые с февраля нарушила молчание и прокомментировала разрыв с Уэстом:

“Не секрет, что все СМИ сейчас пестрят подробностями моих отношений с Канье. Но я всегда очень уважительно относилась к проблемам, которые у нас есть с Канье, поэтому не выносила их из семьи. Я намекаю на то, что вы все равно могли прочитать о них в Twitter. Не вижу смысла снова обсуждать это в шоу”.

Она добавила, что справится с разводом и все будет хорошо.

Телезвезда подала на развод 19 февраля. Причиной расставания она назвала “непримиримые разногласия”. Она выступала за совместную юридическую опеку над детьми. Также паре предстоит разделить совместно нажитое имущество и разобраться с брачным контрактом. Согласно с его условиями, Ким должна получить финансовую компенсацию в случае развода.