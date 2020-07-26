Об этом он написал в Twitter.

Исполнитель сообщил, что хотел бы извиниться перед Ким за то, что вынес на публику личное. Но он не уточнил, о чем именно идет речь.

“Я не прикрывал тебя так, как ты прикрывала меня. Ким, знаю, что сделал тебе больно. Пожалуйста, прости меня. И спасибо за то, что всегда была рядом”, — написал Уэст.

В комментариях пользователи принялись шутить, что якобы Ким заставила Канье это написать в Twitter.

“Его, наверное, усыпили и Ким заполучила его телефон”.

“Она заставила тебя это написать!”

“Думаю, теперь мы знаем, кто носит штаны”

Напомним, 19 июля на своем первом публичном мероприятии с момента объявления себя кандидатом в президенты Канье Уэст выступил со свободным монологом, затрагивающим такие темы, как аборты, религия и международная торговля. Во время мероприятия Канье плакал, говоря о спасении жизни их дочери Норт.

На следуюший день Уэст написал серию тревожных постов в Twitter, которые впоследствии были удалены. Среди прочего, он писал о том, что его супруга Ким Кардашьян пыталась вместе с врачом прилететь из Калифорнии (где находится вся семья) на ранчо в Вайоминг (где находится Канье), чтобы “запереть его” из-за произошедшего на митинге.

Супруга Уэста рассказала, что он тяжело переживает потерю матери, а общественное давление и вынужденная изоляция усиливают его психическое расстройство.