Об этом она сообщила в Twitter.

Певица опубликовала фотографию щенка со своими детьми, дочерью Уиллоу, 9 лет, и сыном Джеймсон, 4 года.

“Спасибо The Labelle Foundation за помощь в спасении нашего нового члена семьи, Гая Хабаньеро Гая Кадаши Харта (Habañero Mountain Guy Kadashi Hart )”, – написала певица.

Она призвала забирать животных из приютов, а не покупать их.

Thank you to the @labellefdn for helping us rescue our newest family member, Habañero Mountain Guy Kadashi Hart. We love the work that you do ❤️ #AdoptDontShop pic.twitter.com/xVerSPAkWD

— P!nk (@Pink) March 29, 2021