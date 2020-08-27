Список опубликован в блоге компании.

В плейлисте Songs of Summer представлены треки, которые больше всего прослушивались с 1 июня по 15 августа.

Рейтинг возглавила композиция “Rockstar” от американских рэперов DaBaby и Roddy Ricch. Ее прослушали более 380 млн раз.

DaBaby в комментарии сервису сказал, что знал, что этот трек станет популярным, “но смотреть, как он становится мировым хитом — это очень приятное чувство”.

Второе место в топе занял канадский певец The Weeknd с песней “Blinding Lights”. Она собрала чуть меньше 340 млн прослушиваний.

На третьем месте оказался ремикс на песню рэпера Saint Jhn — Roses от казахского диджея Imanbek.

Также в топ попали такие известные исполнители, как Гарри Стайлс, Леди Гага, Гранде, Дрейк, Дуа Липа и другие.

Приводим полный перечень треков:

“Rockstar” — DaBaby та Roddy Ricch “Blinding Lights” — The Weeknd “Roses – Imanbek Remix” — SAINt JHN “Savage Love (Laxed – Siren Beat)” — Jason Derulo и Jawsh 685 “Watermelon Sugar” — Гарри Стайлс “death bed (coffee for your head)” — Powfu, beabadoobee “Rain On Me” — Леди Гага и Ариана Гранде “Toosie Slide” — Дрейк “Breaking Me” — Topic, A7S “Dance Monkey” — Tones and I “ily (i love you baby)” — Surf Mesa featuring Emilee “Don’t Start Now” — Дуа Ліпа “Party Girl” — StaySolidRocky “Blueberry Faygo” — Lil Mosey “Break My Heart” — Дуа Ліпа “Stuck with U” — Ариана Гранде та Джастин Бибер “Someone You Loved” — Льюис Капальди “MAMACITA” — Black Eyed Peas, J. Rey Soul, Ozuna “La Jeepeta – Remix” — Anuel AA, Brray, Juanka, Myke Towers, Nio Garcia “The Box” — Roddy Ricch

Прослухати плейліст можна на Spotify: