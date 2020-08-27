Список опубликован в блоге компании.
В плейлисте Songs of Summer представлены треки, которые больше всего прослушивались с 1 июня по 15 августа.
Рейтинг возглавила композиция “Rockstar” от американских рэперов DaBaby и Roddy Ricch. Ее прослушали более 380 млн раз.
DaBaby в комментарии сервису сказал, что знал, что этот трек станет популярным, “но смотреть, как он становится мировым хитом — это очень приятное чувство”.
Второе место в топе занял канадский певец The Weeknd с песней “Blinding Lights”. Она собрала чуть меньше 340 млн прослушиваний.
На третьем месте оказался ремикс на песню рэпера Saint Jhn — Roses от казахского диджея Imanbek.
Также в топ попали такие известные исполнители, как Гарри Стайлс, Леди Гага, Гранде, Дрейк, Дуа Липа и другие.
Приводим полный перечень треков:
- “Rockstar” — DaBaby та Roddy Ricch
- “Blinding Lights” — The Weeknd
- “Roses – Imanbek Remix” — SAINt JHN
- “Savage Love (Laxed – Siren Beat)” — Jason Derulo и Jawsh 685
- “Watermelon Sugar” — Гарри Стайлс
- “death bed (coffee for your head)” — Powfu, beabadoobee
- “Rain On Me” — Леди Гага и Ариана Гранде
- “Toosie Slide” — Дрейк
- “Breaking Me” — Topic, A7S
- “Dance Monkey” — Tones and I
- “ily (i love you baby)” — Surf Mesa featuring Emilee
- “Don’t Start Now” — Дуа Ліпа
- “Party Girl” — StaySolidRocky
- “Blueberry Faygo” — Lil Mosey
- “Break My Heart” — Дуа Ліпа
- “Stuck with U” — Ариана Гранде та Джастин Бибер
- “Someone You Loved” — Льюис Капальди
- “MAMACITA” — Black Eyed Peas, J. Rey Soul, Ozuna
- “La Jeepeta – Remix” — Anuel AA, Brray, Juanka, Myke Towers, Nio Garcia
- “The Box” — Roddy Ricch
Прослухати плейліст можна на Spotify:
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