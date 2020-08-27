Список опубликован в блоге компании.

В плейлисте Songs of Summer представлены треки, которые больше всего прослушивались с 1 июня по 15 августа.

Рейтинг возглавила композиция “Rockstar” от американских рэперов DaBaby и Roddy Ricch. Ее прослушали более 380 млн раз.

DaBaby в комментарии сервису сказал, что знал, что этот трек станет популярным, “но смотреть, как он становится мировым хитом — это очень приятное чувство”.

Второе место в топе занял канадский певец The Weeknd с песней “Blinding Lights”. Она собрала чуть меньше 340 млн прослушиваний.

На третьем месте оказался ремикс на песню рэпера Saint Jhn — Roses от казахского диджея Imanbek.

Также в топ попали такие известные исполнители, как Гарри Стайлс, Леди Гага, Гранде, Дрейк, Дуа Липа и другие.

Приводим полный перечень треков:

  1. “Rockstar” — DaBaby та Roddy Ricch
  2. “Blinding Lights” — The Weeknd
  3. “Roses – Imanbek Remix” — SAINt JHN
  4. “Savage Love (Laxed – Siren Beat)” — Jason Derulo и Jawsh 685
  5. “Watermelon Sugar” — Гарри Стайлс
  6. “death bed (coffee for your head)” — Powfu, beabadoobee
  7. “Rain On Me” — Леди Гага и Ариана Гранде
  8. “Toosie Slide” — Дрейк
  9. “Breaking Me” — Topic, A7S
  10. “Dance Monkey” — Tones and I
  11. “ily (i love you baby)” — Surf Mesa featuring Emilee
  12. “Don’t Start Now” — Дуа Ліпа
  13. “Party Girl” — StaySolidRocky
  14. “Blueberry Faygo” — Lil Mosey
  15. “Break My Heart” — Дуа Ліпа
  16. “Stuck with U” — Ариана Гранде та Джастин Бибер
  17. “Someone You Loved” — Льюис Капальди
  18. “MAMACITA” — Black Eyed Peas, J. Rey Soul, Ozuna
  19. “La Jeepeta – Remix” — Anuel AA, Brray, Juanka, Myke Towers, Nio Garcia
  20. “The Box” — Roddy Ricch

Прослухати плейліст можна на Spotify: