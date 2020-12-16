Британская актриса Наоми Аки сыграет легендарную певицу и актрису Уитни Хьюстон в новом биографическом фильме о ее жизни.

Об этом пишет Hollywood reporter.

Режиссером фильма “Я хочу потанцевать с кем-нибудь” (по названию хита Уитни Хьюстон “I Wanna Dance With Somebody”) выступит Стелла Меги, а сценарий напишет автор “Богемской рапсодии” Энтони МакКартен.

Ожидается, что фильм выйдет в прокат в День благодарения в 2022 году.

“Большую часть прошлого года мы провели в изнурительных поисках актрисы, которая могла бы воплотить Уитни Хьюстон. Наоми Аки производила на нас впечатление на каждом этапе процесса. Меня тронула ее способность запечатлеть на сцене мировую икону, привнеся человечность в ее внутреннюю жизнь”, – отметила Стелла Меги.

Уитни Хьюстон — американская исполнительница, одна из самых успешных певиц мира. Количество проданных ею записей оценивается в 170 млн экземпляров. Согласно “Книге рекордов Гиннеса”, артистка получила наибольшее количество наград за все время: это 6 наград “Грэмми”, 15 наград “Billboard Music Awards”, 21 награда “American Music Awards”, две награды “Эмми”, “BET Lifetime Achievement Award “и другие.

Она начала свою карьеру в 19-летнем возрасте, подписав контракт с Клайвом Дэвисом. В 1985 вышел ее первый альбом “Whitney Houston”. В 1992 году вышел фильм “The Bodyguard”, в котором певица исполнила одну из главных ролей и музыкальные партии. Баллада “I Will Always Love You” из фильма стала хитом и принесла певице мировую славу.

Известно, что Уитни страдала сильной алкогольной и наркотической зависимостью. В 2012 году Хьюстон умерла в возрасте 48 лет. Тело певицы обнаружил ее телохранитель в отеле Beverly Hilton Hotel в Беверли-Хиллз. Впоследствии стало известно, что она захлебнулась водой в ванной комнате.