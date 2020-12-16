Об этом пишет Hollywood reporter.
Режиссером фильма “Я хочу потанцевать с кем-нибудь” (по названию хита Уитни Хьюстон “I Wanna Dance With Somebody”) выступит Стелла Меги, а сценарий напишет автор “Богемской рапсодии” Энтони МакКартен.
Ожидается, что фильм выйдет в прокат в День благодарения в 2022 году.
“Большую часть прошлого года мы провели в изнурительных поисках актрисы, которая могла бы воплотить Уитни Хьюстон. Наоми Аки производила на нас впечатление на каждом этапе процесса. Меня тронула ее способность запечатлеть на сцене мировую икону, привнеся человечность в ее внутреннюю жизнь”, – отметила Стелла Меги.
Уитни Хьюстон — американская исполнительница, одна из самых успешных певиц мира. Количество проданных ею записей оценивается в 170 млн экземпляров. Согласно “Книге рекордов Гиннеса”, артистка получила наибольшее количество наград за все время: это 6 наград “Грэмми”, 15 наград “Billboard Music Awards”, 21 награда “American Music Awards”, две награды “Эмми”, “BET Lifetime Achievement Award “и другие.
Она начала свою карьеру в 19-летнем возрасте, подписав контракт с Клайвом Дэвисом. В 1985 вышел ее первый альбом “Whitney Houston”. В 1992 году вышел фильм “The Bodyguard”, в котором певица исполнила одну из главных ролей и музыкальные партии. Баллада “I Will Always Love You” из фильма стала хитом и принесла певице мировую славу.
Известно, что Уитни страдала сильной алкогольной и наркотической зависимостью. В 2012 году Хьюстон умерла в возрасте 48 лет. Тело певицы обнаружил ее телохранитель в отеле Beverly Hilton Hotel в Беверли-Хиллз. Впоследствии стало известно, что она захлебнулась водой в ванной комнате.
- Уитни Хьюстон была посмертно включена в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде, штат Огайо.
- В 2019 году, спустя 7 лет после смерти певицы, вышел кавер песни Higher Love британского музыканта Стива Уиндвуда в исполнении Уитни Хьюстон, записанный еще в 1990 году.
- В феврале 2020 в британском городе Шеффилд состоялся первый концерт голограммы Уитни Хьюстон.