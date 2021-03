Об этом сообщают #Буквы.

Так, Чет Хэнкс сообщил о своей странной идее в Instagram. Ее уже успели назвать расистской, ведь выражение “лето белого парня” перекликается с фразой из песни темнокожей исполнительницы Megan Thee Stallion “лето горячей девушки”.

“У меня такое ощущение, что это лето будет летом белого парня. Я не имею в виду Трампа или белых NASCAR-типа. Я говорю о себе, Jon B., белых парней типа Джека Харлоу, понимаете, что я имею в виду? Дайте мне знать, можете ли вы, ребята, быть последователем этого, и готовьтесь”, – сказал Чет в видеообращении к фолловерам.

Существует целый ряд “правил”, которые, по мнению Чета, помогут последователям его концепции провести первый их сезон.

Участникам программы запрещено носить рубашки, похожие на пледы. Они должны быть заменены черными или белыми футболками.

“Ребята, вы не можете быть похожими на стол для пикника. Оставьте их дома”, – сказал Хэнкс-младший.

Нельзя делать покупки в Vineyard Vines (американский магазин с милым розовым китом на логотипе, – ред.). Ни в коем случае нельзя носить вещи “цвета лосося”. Запрещено носить обувь Sperry, но разрешено обувь Jordan.

Не стоит расслабляться, ведь Чет Хэнкс обещает еще больше правил.

Если вы подумали, что 30-летний сын знаменитого актера на этом остановился, то это не так. Чет запустил линейку летней одежды для “белых парней”. Среди ассортимента худи, шорты, футболки и многое другое. Кстати, цены вполне демократичные.

Соцсети взорвались шуточными комментариями и мемами касательно странной идеи Чета Хэнкса. Активнее всего концепцию “Лета белого парня” обсуждают в Twitter.

On my way to white boy summer! pic.twitter.com/AIvCqAMptU — Human Rights Watch Watcher (@queeralamode) March 28, 2021

the founding fathers of white boy summer pic.twitter.com/CEKGRvKbyH — Alex (@spicycasserole) March 28, 2021

putting this on my vision board for white boy summer pic.twitter.com/lrsblaQhSf — haroId in paris (@gaysex420) March 29, 2021

HEARD IT WAS A WHITE BOY SUMMER pic.twitter.com/DNWxI1nPL3 — ItsTheReal (@itsthereal) March 28, 2021

how did chet hanks become the way he is with the parents he has like what is his origin story — bobby wasabi (@bIondiewasabi) March 28, 2021

chet hanks is exactly what suburban parents in 2007 thought would happen to their children if they let them listen to like half a lil wayne song — Trey Smith (@SlimiHendrix) March 27, 2021