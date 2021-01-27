Трансгендерный актер Эллиот Пейдж разводится со своей женой Эммой Портнер после трех лет брака.

Об этом сообщает CNN.

“После долгих размышлений и осторожных раздумий, мы приняли трудное решение о разводе после нашей разлуки прошлым летом. Мы очень уважаем друг друга и остаемся близкими друзьями”, – говорится в заявлении пары.

Их разрыв произошел через три года после того, как они объявили, что связали себя узами брака в 2018 году.

Напомним, 2 декабря Эллен Пейдж снова совершила каминг-аут — она объявила, что является трансгендерным мужчиной и попросила использовать по отношению к себе мужские местоимения.

“Привет, друзья, я хочу поделиться с вами, что я — трансперсона, мои местоимения — он/они, а меня зовут Эллиот. Я счастлив, что пишу это. Счастлив быть здесь. Оказаться в этом моменте в моей жизни”, — отметил тогда Пейдж.

Эллиот Пейдж (урожденная Эллен Пейдж) стала известна по ролям в фильмах “Джуно”, Люди Икс: Последняя битва, “Начало”, “Люди Икс: Дни минувшего будущего”.