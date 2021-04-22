Про це повідомляється в Instagram-акаунті конкурсу.
“30 днів до гранд-фіналу Євробачення 2021, і сцена (майже) готова !!”, — йдеться в повідомленні.
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Зараз на арені триває тестування світла, а наступним етапом буде тестування звуку.
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Установка сцени на арені Ahoy стартувала 11 квітня. Роботи проходили вдень і вночі з дотриманням протиепідемічних заходів.
- “Євробачення-2021” відбудеться наживо у Роттердамі. Артисти мають виступити наживо, але кількість учасників делегацій обмежать.
- 16 травня відбулося музичне шоу “Євробачення: Європо, запали світло” (Eurovision: Europe Shine A Light). Його організували замість скасованого через пандемію коронавірусу конкурсу “Євробачення-2020”.