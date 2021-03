Об этом сообщает ВВС.

Ванесса подала гражданский иск в Верховный суд Лос-Анджелеса. Она считает, что полицейский, который опубликовал фото с места происшествия, поступил халатно, нарушив конфиденциальность и заставив ее снова эмоционально страдать. Она требует возместить ей моральный ущерб. О какой сумме идет речь – не сообщается.

В иске Ванессы сказано, что фото с места происшествия были у восьмерых полицейских, заместителей шерифа. Те, когда приехали на место аварии, якобы сделали снимки “мертвых детей, родителей и тренеров”. Женщина утверждает, что полицейские сделали это для “личного удовольствия”, а не для расследования.

Она утверждает, что один из офицеров поделился с барменом фотографиями тела погибшего Коби Брайанта, а остальные полицейские распространили “бесплатные фотографии мертвых детей, родителей и тренеров”.

В феврале прошлого года газета Los Angeles Times сообщила, что полицейские поделились фотографиями останков жертв .

Она также отметила, что в день крушения лично попросила шерифа Алекса Вильянуэва обеспечить там безполетную зону и не допускать фотографов. Ванесса заявила, что будет говорить о нарушении со стороны полицейских открыто, потому опубликовала имена четырех полицейских, которые делали фотографии.

В департаменте шерифа от комментариев отказались.

Начальник полиции Лос-Анджелеса Алекс Вильянуэва ответил, что департамент будет ждать, пока суд решит исход дела.

We will refrain from trying this case in the media and will wait for the appropriate venue. Our hearts go out to all the families affected by this tragedy.

— Alex Villanueva (@LACoSheriff) March 18, 2021