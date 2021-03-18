Об этом сообщает ВВС.

Ванесса подала гражданский иск в Верховный суд Лос-Анджелеса. Она считает, что полицейский, который опубликовал фото с места происшествия, поступил халатно, нарушив конфиденциальность и заставив ее снова эмоционально страдать. Она требует возместить ей моральный ущерб. О какой сумме идет речь – не сообщается.

В иске Ванессы сказано, что фото с места происшествия были у восьмерых полицейских, заместителей шерифа. Те, когда приехали на место аварии, якобы сделали снимки “мертвых детей, родителей и тренеров”. Женщина утверждает, что полицейские сделали это для “личного удовольствия”, а не для расследования.

Она утверждает, что один из офицеров поделился с барменом фотографиями тела погибшего Коби Брайанта, а остальные полицейские распространили “бесплатные фотографии мертвых детей, родителей и тренеров”.

В феврале прошлого года газета Los Angeles Times сообщила, что полицейские поделились фотографиями останков жертв .

Она также отметила, что в день крушения лично попросила шерифа Алекса Вильянуэва обеспечить там безполетную зону и не допускать фотографов. Ванесса заявила, что будет говорить о нарушении со стороны полицейских открыто, потому опубликовала имена четырех полицейских, которые делали фотографии.

В департаменте шерифа от комментариев отказались.

Начальник полиции Лос-Анджелеса Алекс Вильянуэва ответил, что департамент будет ждать, пока суд решит исход дела.

К слову, в штате Калифорния действует закон, запрещающий службам быстрого реагирования делать несанкционированные фотографии людей, погибших на месте происшествия или преступления.

Напомним, 41-летний баскетболист “Лос-Анджелес Лейкерс” Коби Брайант погиб при крушении вертолета 26 января. В тот день в результате авиакатастрофы погибли девять человек, в том числе 13-летняя дочь спортсмена.