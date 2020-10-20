#Буквы рассказывают, что известно о блогере и его семье.
На COVID Дмитрий Стужук заболел, находясь в Турции. О ходе болезни сообщал в сториз.
Сначала у Дмитрия был только кашель и затрудненное дыхание, но вернувшись в Украину он таки сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Врачи настаивали на госпитализации, но Дмитрий решил лечиться дома.
“Мне назначили лечение и стали настаивать на госпитализации. Это отдельная история, потому что сейчас там идут ремонтные работы, больница полностью набита людьми, некоторые из них живут в коридоре. Питания никакого нет, бумаги нет, столовых приборов тоже нет! Меня никто об этом не предупреждал. Медицине в нашей стране будет посвящён отдельный пост — что уж там, она это заслужила”, – написал блогер.
“COVID-19 – болезнь не эфемерная! И тяжелая”, – подчеркнул он.
Чуть позже София Стужук сообщила, что мужчине стало хуже и его забрала скорая.
Стоит отметить, что в марте София в своем Telegram написала пост о том, что коронавирус был “искусственно создан в 2015 году” и опасность этого вируса “явно очень преувеличили”.
И когда блогер писала о состоянии ее бывшего мужа, то подчеркнула, что “COVID – не опасное заболевание для тех, кто абсолютно здоров, но у Димы были проблемы с сердечно-сосудистой системой”.
16 октября от осложнений Дмитрий Стужук умер.
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Роды дома и против вакцинации
София Стужук является сторонницей родов дома. Ее муж Дмитрий присутствовал при рождении детей. Супруги охотно делились с подписчиками своим опытом домашних родов.
“… Я поняла, что пора готовиться к встрече. Позвонила Джамиле (доуле) и пошла “ждать” и готовиться в гостиную. Сделала кондиционирование теплее, подогрев пола, разложила все необходимое: морская соль для бассейна, свечи, достала цветы, которые мне девочки подарили специально, достала все к послеродовому напитку и ждала Джамилю”, – так София описывала начало родов.
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ИСТОРИЯ РОДОВ ❤️ ⠀ За сутки ДО у меня ночью начались тренировочные схватки:) они были приблизительно с 3 до 9 утра неравномерными:) Потом схватки возникали, наверное, приблизительно раз в час🤗 иногда в 2😌 в течение всего следующего дня🤗и начала отходить пробка😝 В этот весь день мы ездили с Димой по делам, заезжали в квартиру – ну вы видели!) Весь этот день я знала, что буду рожать ночью🤗 Была настроена 😌 Я уложила деток, всё сделала как всегда:) Приняла даже ванну🤗 И легла около 2х спать:) а в 3 схватки начали хватать чаще 😌 ВОТ ОНО❤️ скоро долгожданная встреча❤️ я решила, что ещё полежу, попробую поспать, чтоб были силы🤗 До ~4.30 я дремала, просыпаясь, дыша и засыпая обратно🙈 Но потом уже не могла больше лежать и схватки были каждый мин 15. Я поняла, что пора готовиться к встрече🤗 Позвонила Джамиле и пошла «ждать» и готовиться в гостинную. Включила кондиционирование потеплее, подогрев полов, разложила всякое необходимое (ну вы все сами видели в сториз): морская соль для бассейна, свечи, достала цветы, которые мне девочки подарили специально, достала все к послеродовому напитку и ждала Джамилю. ⠀ 💡Отступление: Для тех, кто не помнит/не знает, кто такая Джамиля🙈 Моя @jamilya_rodibio – самый светлый человек в моей жизни. Которую я чудом нашла в группе о доулах в Фейсбуке 3 года назад, когда у меня была замершая беременность, которую мне и помогла прожить Джамиля. Оказалось, она ещё и из Киева🙏🏻🙏🏻😍 ещё с тех пор я уже знала, что все следующие роды хочу проживать с ней. Так, мы вместе рожали Лолу и в этих родах она также была моим «путеводителем»🙏🏻❤️ Джамиля имеет высшее образование акушера-гинеколога и более 10 лет опыта сопровождения в домашних родах. Она Мусульманка, поэтому не показывает себя:) В жизни это самый светлый, приятный и теплый человек❤️ ей 34 и она мама уже 5х деток🤗 ——————— Около 5- 5.30 приехала Джамиля ❤️ с бассейном и начала всё готовить. Я всё это время «тынялась» по квартире, периодически останавливаясь и проживая схватки, которые были уже каждые минут 5 и достаточно болезненные. Вскоре проснулся и вышел к нам Дима. Я его специально не будила сразу, чтобы он тоже отдохнул хоть немного 🙏🏻 ⠀ Продолжение 👉🏻
София Стужук после рождения первого ребенка пережила замершую беременность. Это произошло на 12-й неделе. О метвом плоде узнала на УЗИ. Врачи посоветовали срочно пройти “чистку”, однако девушка решила посоветоваться с подписчиками в одной из групп в Facebook. Пользователи посоветовали ей “справиться самой” с проблемой и “настроиться на роды”.
“Мне совсем не стремно есть свою плаценту, отдала ее на капсуляцию и из неё сделали таблетки, уникальные по свойствам”, — написала София Стужук в Instagram.
А еще вместе со своим мужем решили не вакцинировать детей.
“Я тихонечко приняла в своей голове, в своей семье решение не вакцинировать своих детей. И просто этого не делаю. Я абсолютно не собираюсь пропагандировать это и агитировать кого-то против прививок. Хотя мои убеждения очень тверды”, – писала в Instagram София Стужук.
Напомним, что Дмитрий вел в Insragram блог о спорте, бизнесе и здоровом образе жизни. За его жизнью следило более миллиона подписчиков. У мужчины осталось трое маленьких детей, рожденных в браке с блогером-миллионником Софией Стужук.
- Ранее стало известно, что народный депутат Украины от “Слуги народа” Николай Тищенко заболел коронавирусом COVID-19. По словам нардепа, он чувствует себя как танк, которому подбили гусеницу.