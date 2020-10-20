В пятницу, 16 октября, от коронавируса скончался известный фитнес-блогер Дмитрий Стужук. Его сердце не выдержало нагрузки в борьбе с вирусом.

#Буквы рассказывают, что известно о блогере и его семье.

На COVID Дмитрий Стужук заболел, находясь в Турции. О ходе болезни сообщал в сториз.

Сначала у Дмитрия был только кашель и затрудненное дыхание, но вернувшись в Украину он таки сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Врачи настаивали на госпитализации, но Дмитрий решил лечиться дома.

“Мне назначили лечение и стали настаивать на госпитализации. Это отдельная история, потому что сейчас там идут ремонтные работы, больница полностью набита людьми, некоторые из них живут в коридоре. Питания никакого нет, бумаги нет, столовых приборов тоже нет! Меня никто об этом не предупреждал. Медицине в нашей стране будет посвящён отдельный пост — что уж там, она это заслужила”, – написал блогер.

“COVID-19 – болезнь не эфемерная! И тяжелая”, – подчеркнул он.

Чуть позже София Стужук сообщила, что мужчине стало хуже и его забрала скорая.

Стоит отметить, что в марте София в своем Telegram написала пост о том, что коронавирус был “искусственно создан в 2015 году” и опасность этого вируса “явно очень преувеличили”.

И когда блогер писала о состоянии ее бывшего мужа, то подчеркнула, что “COVID – не опасное заболевание для тех, кто абсолютно здоров, но у Димы были проблемы с сердечно-сосудистой системой”.

16 октября от осложнений Дмитрий Стужук умер.

Переглянути цей допис в Instagram Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало Допис, поширений Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk) 16 Жов 2020 р. о 3:32 PDT

Роды дома и против вакцинации

София Стужук является сторонницей родов дома. Ее муж Дмитрий присутствовал при рождении детей. Супруги охотно делились с подписчиками своим опытом домашних родов.

“… Я поняла, что пора готовиться к встрече. Позвонила Джамиле (доуле) и пошла “ждать” и готовиться в гостиную. Сделала кондиционирование теплее, подогрев пола, разложила все необходимое: морская соль для бассейна, свечи, достала цветы, которые мне девочки подарили специально, достала все к послеродовому напитку и ждала Джамилю”, – так София описывала начало родов.



София Стужук после рождения первого ребенка пережила замершую беременность. Это произошло на 12-й неделе. О метвом плоде узнала на УЗИ. Врачи посоветовали срочно пройти “чистку”, однако девушка решила посоветоваться с подписчиками в одной из групп в Facebook. Пользователи посоветовали ей “справиться самой” с проблемой и “настроиться на роды”.

“Мне совсем не стремно есть свою плаценту, отдала ее на капсуляцию и из неё сделали таблетки, уникальные по свойствам”, — написала София Стужук в Instagram.

А еще вместе со своим мужем решили не вакцинировать детей.

“Я тихонечко приняла в своей голове, в своей семье решение не вакцинировать своих детей. И просто этого не делаю. Я абсолютно не собираюсь пропагандировать это и агитировать кого-то против прививок. Хотя мои убеждения очень тверды”, – писала в Instagram София Стужук.

Напомним, что Дмитрий вел в Insragram блог о спорте, бизнесе и здоровом образе жизни. За его жизнью следило более миллиона подписчиков. У мужчины осталось трое маленьких детей, рожденных в браке с блогером-миллионником Софией Стужук.