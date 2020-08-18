Известная американская певица Кристина Агилера исполнила оригинальную песню Loyal Brave True, написанную специально для фильма "Мулан" от Disney, и снялась в клипе для нее.

Клип опубликовано на YouTube-канале DisneyMusicVEVO.

Накануне премьеры фильма “Мулан” от Disney, которая была отложено из-за пандемии, компания представила песню Loyal Brave True (“Ода храбрости”), написанную Джейми Гартманом специально для ленты, и клип на нее.

Песню исполнила на двух языках американская певица Кристина Агилера.

В своем Instagram певица показала яркие фото со съемок клипа и поделилась впечатлениями от работы над песней.

Она рассказала, что компания Disney всегда была для нее “началом многих магических вещей” и она гордится тем, что работала над ее проектом.

“Это долгожданный проект, который пришлось отложить в начале года, когда все кинотеатры закрыли… Но теперь мы можем опубликовать песни и музыкальные видео, которые я записала на английском и испанском языках. Очень ностальгический и особый момент — видеть, как из этого фильма все началось для меня”, — написала она.