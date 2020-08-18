Клип опубликовано на YouTube-канале DisneyMusicVEVO.
Накануне премьеры фильма “Мулан” от Disney, которая была отложено из-за пандемии, компания представила песню Loyal Brave True (“Ода храбрости”), написанную Джейми Гартманом специально для ленты, и клип на нее.
Песню исполнила на двух языках американская певица Кристина Агилера.
В своем Instagram певица показала яркие фото со съемок клипа и поделилась впечатлениями от работы над песней.
Она рассказала, что компания Disney всегда была для нее “началом многих магических вещей” и она гордится тем, что работала над ее проектом.
“Это долгожданный проект, который пришлось отложить в начале года, когда все кинотеатры закрыли… Но теперь мы можем опубликовать песни и музыкальные видео, которые я записала на английском и испанском языках. Очень ностальгический и особый момент — видеть, как из этого фильма все началось для меня”, — написала она.
- Как известно, ранее Disney отказалась от премьеры фильма “Мулан” в кинотеатрах тех стран, где уже запущена ее стриминговая платформу Disney +. В Украине фильм будет представлен в кинотеатрах с 10 сентября.
- Накануне премьеры Disney представила новый тизер долгожданного фильма.