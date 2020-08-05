Прем'єра ремейка мультфільму "Мулан" пройде у вересні на стрімінговой платформі Disney+.

Про це повідомляє The Verge.

Фільм буде доступний 4 вересня, а його перегляд обійдеться в $29,99. Сама підписка на сервіс коштує $6,99.

У тих країнах, де Disney + ще не запущений, фільм в цей же день покажуть в кінотеатрах.

Варто зазначити, що раніше через пандемію коронавірусу COVID-19 кінокомпанія Disney відклала випуск фільмів “Аватар”, “Зоряні війни” і “Мулан”.

Зокрема, “Мулан”, який повинен був вийти на екрани 21 серпня, на той момент зовсім зник з розкладу.