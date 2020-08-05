Про це повідомляє The Verge.
Фільм буде доступний 4 вересня, а його перегляд обійдеться в $29,99. Сама підписка на сервіс коштує $6,99.
У тих країнах, де Disney + ще не запущений, фільм в цей же день покажуть в кінотеатрах.
Варто зазначити, що раніше через пандемію коронавірусу COVID-19 кінокомпанія Disney відклала випуск фільмів “Аватар”, “Зоряні війни” і “Мулан”.
Зокрема, “Мулан”, який повинен був вийти на екрани 21 серпня, на той момент зовсім зник з розкладу.
- Раніше повідомлялося, що студія Warner Bros. знову перенесла прем’єру фільму Крістофера Нолана “Тенет”. Дату релізу було вирішено відсунути ще на два тижні – на 12 серпня.
- На початку червня режисер Джеймс Кемерон і продюсер Джон Ландау прилетіли до Нової Зеландії для продовження зйомок фільму “Аватар-2”, які були припинені через карантинні обмеження.