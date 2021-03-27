Сын голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли Мэддокс Джоли-Питт недавно свидетельствовал против отца в суде, но не может дождаться, когда распри между родителями закончатся.

Об этом сообщает американское издание In Touch.

По данным инсайдеров, Мэддокс очень хочет вернуться в школу после показаний в суде.

“Он действительно ненавидит развод и судебные процессы по опеке, и не может дождаться, когда они закончатся”, – сказал инсайдер.

Отмечается, что неизвестно, что именно рассказал Мэддокс в суде. Однако показания не были приятными для Питта.

“Мы не знаем подробностей он точно сказал о своем отце, но все согласились с тем, что эти показания были неприятными”, – заявил источник.

По данным инсайдера, Мэддокс “не полностью ненавидит Брэда, но он сказал правду …. Мэддокс очень заботится о своей матери. Он маменькин сынок. Он старший и понимает Энджи лучше, чем кто-либо “.

Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились в 2014-м в небольшом замке на юге Франции. А спустя два года, в сентябре 2016-го, Джоли подала на развод. У пары шестеро общих детей — Мэддок (19), Пакс (17), Захара (16), Шайло (14), а также близнецы Нокс та Вивьен(12).

Напомним, что голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли до сих пор не могут решить вопрос опеки над шестью общими детьми. На этот раз актриса заявила, что у нее есть доказательства домашнего насилия со стороны бывшего мужа.