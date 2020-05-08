Ариана Гранде и Джастин Бибер представили новую песню "Stuck with U" ("Застрял с тобой"), посвященную жизни на карантине, и трогательный клип на нее.

Соответствующий ролик опубликован на Youtube-канале Арианы Гранде.

Романтическая баллада Stuck with U — первая совместная работа артистов.

Милый клип к этой песне был снят в условиях самоизоляции и представляет собой нарезку из множества видеозаписей, снятых поклонниками и друзьями исполнителей. В ролике появились, в том числе, Гвинет Пэлтроу с супругом Брэдом Фэлчаком и сестры Кайли и Кендалл Дженнер.

Также в клипе Гранде впервые показала своего нового бойфренда — агента по недвижимости из Лос-Анджелеса Делтона Гомеса. Слухи о том, что у певицы кто-то появился, начали распространяться несколько месяцев назад.