Соответствующий ролик опубликован на Youtube-канале Арианы Гранде.
Романтическая баллада Stuck with U — первая совместная работа артистов.
Милый клип к этой песне был снят в условиях самоизоляции и представляет собой нарезку из множества видеозаписей, снятых поклонниками и друзьями исполнителей. В ролике появились, в том числе, Гвинет Пэлтроу с супругом Брэдом Фэлчаком и сестры Кайли и Кендалл Дженнер.
Также в клипе Гранде впервые показала своего нового бойфренда — агента по недвижимости из Лос-Анджелеса Делтона Гомеса. Слухи о том, что у певицы кто-то появился, начали распространяться несколько месяцев назад.
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