Жерару Депардье снова предъявили обвинения по делу об изнасиловании

Французская прокуратура снова предъявила актеру Жерару Депардье обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии.

Об этом сообщает France24.

Речь идет о событиях 2018 года, когда Депардье, предположительно, совершил действия сексуального характера в отношении 20-летней актрисы, чье имя не называется.

Расследование дела прекратили в 2019 году из-за отсутствия доказательств, но летом 2020 года его возобновили после жалобы актрисы.

Актриса обвиняет Депардье в том, что он изнасиловал и напал на нее в своем парижском доме в августе 2018 года.

Адвокат Депардье Эрве Темим заявил, что актер, который находится на свободе, но под судебным надзором, полностью отвергает обвинения.