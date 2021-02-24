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Жерару Депардье снова предъявили обвинения по делу об изнасиловании

Французская прокуратура снова предъявила актеру Жерару Депардье обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии.

Среда, 24 февраля 2021, 18:13

Об этом сообщает France24.

Речь идет о событиях 2018 года, когда Депардье, предположительно, совершил действия сексуального характера в отношении 20-летней актрисы, чье имя не называется.

Расследование дела прекратили в 2019 году из-за отсутствия доказательств, но летом 2020 года его возобновили после жалобы актрисы.

Актриса обвиняет Депардье в том, что он изнасиловал и напал на нее в своем парижском доме в августе 2018 года.

Адвокат Депардье Эрве Темим заявил, что актер, который находится на свободе, но под судебным надзором, полностью отвергает обвинения.

Жерар Депардье – один из наиболее известных французских актеров. Он снялся в десятках фильмов

Актер стал символом французского кинематографа благодаря таким ролям, как Ольмо Далько в картине “Двадцатый век” и Сирано де Бержерак в одноименном фильме. За роль де Бержерака Депардье получил приз лучшего актера на Каннском кинофестивале и был номинирован на премию “Оскар”.

В 2013 году вокруг Депардье разгорелся скандал, когда он покинул Францию и принял российское гражданство. Соответствующий указ о предоставлении гражданства подписал президент РФ Владимир Путин.

  • Ранее сообщалось, что голливудский продюсер Харви Вайнштейн из-за громкого секс-скандала потерял работу и жену.
  • В апреле этого года прокуратура Лос-Анджелеса выдвинула новое обвинение в сексуальном насилии против американского продюсера Харви Вайнштейна. В мае его обвинили в сексуальном насилии еще четыре женщины.
Теги: Жерар Депардьє, обвинение, изнасилование

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