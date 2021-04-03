Об этом она рассказала в интервью проекту “Пушка”.
Лиза родилась 30 июня 1998 в городе Днепр, но с приходом популярности она стала проводить больше времени в Киеве. С 2014 года Василенко начала подрабатывать моделью.
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В 2017 году ее без кастингов и кинопроб утвердили на главную роль в сериале “Школа”, который транслировался на канале “1+1”. В 2020 году Лиза снялась в украинском детективе “В черной, черной комнате”.
На данный момент девушка живет в Москве. Она призналась, что сначала ей было тяжело морально.
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“Я видела Москву только так: только со стороны эскорта, бабок, и все пох*й. Я боялась (переезжать). Но я понимала – что, я буду с этим страхом в жо*е сидеть? Нужно идти дальше. И я пошла. Просто я не готова сидеть на месте, пока другие что-то делают. Я тоже хочу”, – отметила Лиза.
Она также рассказала, что после переезда столкнулась с критикой.
“В плане патриотизма – типа, променяла страну, ля-ля-ля. Но я никак на это не реагирую. Если честно, я могу назвать таких людей тупыми. Честно, это тупость. Судить человека по его национальности, по тому, куда человек уехал, не уехал. Та, блин, уехала бы я в Америку – меня бы не хейтили тогда. Только потому, что Украина с Россией сру*ся, почему-то приплетают к этому других людей, которые никак к этому не относятся. Это не нормально, если люди уже так реагируют – то это край. Типо даже уже не имеет смысла общаться”, – добавила она.
Кроме того, Василенко заявила, что “лучше сдохнуть в России, чем в Украине”.
“Если случается какая-то хр*нь, я всегда думаю о том, что лучше сдохнуть здесь, чем в Украине”, – сказала она.
(На видео с 1:11:05)
- Ранее киевская блогерша с ником di.rubens, известная так же как Тася, или Таисия Маламан, сняла для ТикТок видеоролик на Аллее Небесной Сотни, в котором расхвалила страну–агрессора. В кадре собеседник предлагал девушке выбрать одну из двух стран, и та со смехом постоянно выбирала Россию, отдавая ей предпочтение перед Украиной.
- Детальнее об этом инциденте – в материале.