Украинская актриса и модель Елизавета Василенко, известная по роли Лолы в сериале "Школа", переехала в Россию и заявила, что "лучше сдохнуть тут, чем в Украине".

Об этом она рассказала в интервью проекту “Пушка”.

Лиза родилась 30 июня 1998 в городе Днепр, но с приходом популярности она стала проводить больше времени в Киеве. С 2014 года Василенко начала подрабатывать моделью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ᴇʟɪ ᴠᴀsɪʟᴇɴᴋᴏ 🐐 (@elizabethvasilenko)

В 2017 году ее без кастингов и кинопроб утвердили на главную роль в сериале “Школа”, который транслировался на канале “1+1”. В 2020 году Лиза снялась в украинском детективе “В черной, черной комнате”.

На данный момент девушка живет в Москве. Она призналась, что сначала ей было тяжело морально.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ᴇʟɪ ᴠᴀsɪʟᴇɴᴋᴏ 🐐 (@elizabethvasilenko)

“Я видела Москву только так: только со стороны эскорта, бабок, и все пох*й. Я боялась (переезжать). Но я понимала – что, я буду с этим страхом в жо*е сидеть? Нужно идти дальше. И я пошла. Просто я не готова сидеть на месте, пока другие что-то делают. Я тоже хочу”, – отметила Лиза.

Она также рассказала, что после переезда столкнулась с критикой.

“В плане патриотизма – типа, променяла страну, ля-ля-ля. Но я никак на это не реагирую. Если честно, я могу назвать таких людей тупыми. Честно, это тупость. Судить человека по его национальности, по тому, куда человек уехал, не уехал. Та, блин, уехала бы я в Америку – меня бы не хейтили тогда. Только потому, что Украина с Россией сру*ся, почему-то приплетают к этому других людей, которые никак к этому не относятся. Это не нормально, если люди уже так реагируют – то это край. Типо даже уже не имеет смысла общаться”, – добавила она.

Кроме того, Василенко заявила, что “лучше сдохнуть в России, чем в Украине”.

“Если случается какая-то хр*нь, я всегда думаю о том, что лучше сдохнуть здесь, чем в Украине”, – сказала она.

(На видео с 1:11:05)